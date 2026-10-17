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中國抗議愛沙尼亞議員出席台灣國慶酒會 議員：繼續積極與台往來

中央社／ 維爾紐斯17日專電

中國駐愛沙尼亞大使館近日針對多名愛沙尼亞國會議員出席台灣國慶酒會，向愛國提出外交照會。愛沙尼亞國會愛台友好小組主席裴克多表示，台灣是值得合作的夥伴，相關抗議不會影響國會議員與台灣往來的意願。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）16日報導，台灣駐拉脫維亞代表處9月29日在塔林舉辦國慶酒會，多名愛沙尼亞國會議員出席。中國駐愛沙尼亞大使館隨後向愛沙尼亞國會提交外交照會，對議員出席活動表達關切，並呼籲相關人士在涉及台灣的言行上謹慎行事。

報導指出，中國大使館過去也曾因愛沙尼亞國會議員與台灣往來提出外交抗議。最近一次是在今年夏天，愛國國會友台小組議員訪問台灣。

對此，裴克多（Kristo Enn Vaga）表示，每次愛沙尼亞友台小組成員出席台灣相關活動，中國大使館就會提出外交照會，已經變成慣例。「當中國寫信說我或其他國會議員做錯事時，我把它當作一種讚揚，因為這一定意味著我做對了什麼」。

裴克多強調，愛沙尼亞雖與中國維持外交關係，但外國無權決定愛沙尼亞國會議員可以或不可以從事哪些活動。

裴克多並表示，台灣是值得合作的夥伴；台灣與愛沙尼亞已合作推動多項計畫，包括共同支持烏克蘭。他舉例，由台灣政府提供資金、愛沙尼亞人道機構執行，在烏克蘭日托米爾（Zhytomyr）興建的家庭住屋計畫已於今年夏末啟用。

裴克多還提到，愛沙尼亞正逐步縮減與中國的經濟合作。他指出，愛沙尼亞對外情報局年度報告曾建議降低對中國的依賴，尤其是在科技領域，以減少潛在安全風險。

據報導，裴克多強調：「我個人以及許多同事，都打算繼續像過去一樣積極與台灣往來。中國的批評或外交照會，絕對不會改變這一點。」

愛沙尼亞 台灣

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