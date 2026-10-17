葉門戰火加劇 叛軍圍城塔伊茲直逼政府所在地亞丁

葉門叛軍「青年運動」（Houthi,也被稱胡塞武裝）與沙烏地阿拉伯領導的聯軍戰火升溫。目前青年運動已全面包圍位於葉門西南部的全國第3大城塔伊茲（Taiz）。

英國「金融時報」指出，由於塔伊茲扼守紅海沿岸與葉門南部的交通樞紐，一旦失守，將讓青年運動取得直逼葉門政府當局目前所在地亞丁（Aden）的進軍通道。

青年運動9月從位於葉門北部的根據地沿紅海海岸發動閃電攻擊，接連攻下戰略港市摩卡（Mocha）、奪得曼德海峽（Bab al-Mandeb Strait）關鍵咽喉的裴林島（Perim Island），掐住紅海門戶之餘更幾已奪下葉門整個臨紅海的海岸線。

青年運動這幾天又已包圍塔伊茲，塔伊茲所有進出要道都已成為前線。當地居民表示，目前只有少數汽車和貨運卡車能穿越城南激烈的交戰區進出城市。居民紛紛稱戰事來得太快，根本來不及逃往安全地區，當地的糧食、藥品和燃料也日益短缺。

葉門內戰延宕多年，背後有伊朗支持的青年運動於2014年占領葉門首都沙那（Sanaa）及北部許多地區；以沙烏地阿拉伯為首的阿拉伯聯軍隔年3月軍事介入，幫助獲國際承認的葉門政府，雙方後於2022年達成停火協議。

然隨沙烏地今夏空襲沙那機場後，平息近4年的葉門內戰今年7月重燃戰火。青年運動除快速向南推進，從支持葉門政府的部隊手中奪下摩卡及曼德海峽控制權，同時也往北空襲沙烏地能源設施與機場，接連給沙國沉重打擊。

沙烏地支持的葉門政府本月展開反攻。分析人士指出，儘管政府軍在曼德海峽與摩卡周邊有所進展，但多處重要據點仍在青年運動手裡。

葉門國營的薩巴新聞社（Saba）報導，青年運動15日向南部城市亞丁的總統府建築群發射飛彈，造成數名警衛死傷。這也是內戰重燃以來，青年運動首次攻擊位於亞丁的葉門政府所在地的馬希克宮（al-MaashiqPalace）。

而塔伊茲長期以來一直也是青年運動的攻擊目標；青年運動曾於2015年封鎖當地。

美國智庫新美國基金會（New America Foundation）研究員巴龍（Adam Baron）表示，控制塔伊茲兼具象徵意義和重要戰略價值。

他說：「塔伊茲一直是抵抗青年運動的重要據點，也是總統阿里米（Rashad al-Alimi）故鄉。青年運動拿下塔伊茲將能拔除這根眼中釘，消除後顧之憂。」

政府軍未能有效阻止青年運動推進，如今讓對方控制塔伊茲周邊大片鄉村地區。許多鄉村居民逃進塔伊茲市區，使當地本就嚴峻的人道危機雪上加霜。

世界糧食計劃署（WFP）指出，自葉門危機爆發以來，塔伊茲收容的流離失所人數最多。世界糧食計劃署表示，目前有超過60萬仰賴人道援助者無法獲得救助。

分析人士評估，青年運動近期對沙烏地發動多波攻擊、甚至迫使沙國首都利雅德主要機場關閉數天，目的是大幅拉高沙國的作戰代價，逼其撤回對葉門親政府部隊的軍事支持，進而讓青年運動能全面控制塔伊茲乃至其他更多葉門地區。