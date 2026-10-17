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國安與貿易掛鉤！美限制對南韓分享北韓情報 解決酷澎爭端成解禁條件

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2025年10月29日在出席慶州亞太經合會（APEC）峰會期間，與南韓總統李在明會面。路透
美國總統川普2025年10月29日在出席慶州亞太經合會（APEC）峰會期間，與南韓總統李在明會面。路透

韓民族日報16日獨家報導，南韓執政陣營一名資深人士透露，美國情報官員已告知南韓政府，若要解除北韓情報分享限制，首爾必須解決雙邊經濟爭端，包括涉及電子商務巨頭酷澎（Coupang）的問題。

美國限制與南韓分享北韓情報已超過6個月，表面上的理由是南韓統一部長鄭東泳3月披露北韓龜城一處鈾濃縮設施，美方認為此舉構成機密情報外洩，足以作為限制情報分享的理由。但外界擔憂限制可能長期持續，因為華府似乎將解除限制與恢復雙方安全互信以及解決雙邊經濟爭端掛勾。

這名知情人士透露：「美國情報當局最近表明，若不恢復雙方情報機構的互信，並解決酷澎等經濟問題，就無法解除北韓核計畫情報分享限制。」

美國一直批評南韓調查酷澎大規模資料外洩事件並處以行政罰款，認為此舉歧視美國企業。這名人士指出，酷澎事件升級是情報分享限制至今未能解除的原因，並已將美方立場轉告南韓政府其他官員。這意味著，即使南韓說明鄭東泳披露資訊的背景，重新取得華府信任，也未必足以解除情報分享限制。

鄭東泳12日在記者會上回應所謂機密外洩爭議，表示今年3月有關龜城核設施的發言引發爭議時，他曾親自向當月訪韓的美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿德桑布雷（Michael DeSombre）說明，並透過南韓駐美大使康京和向美方轉達相關情況。

儘管如此，情報分享限制仍未解除。一名執政陣營高層消息人士表示，南韓政府已解釋，鄭東泳早在2025年7月的任命聽證會上就曾提及龜城設施，並未洩露美國機密情報。但美方仍堅持認為，問題在於鄭東泳引用國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）的報告，談及龜城設施尚未獲得確切證實的配置。

這名消息人士指出：「美國情報當局也認為，南韓國家情報院院長李鍾奭傾向中國。過去每天都會分享數十頁有關北韓核計畫的情報，如今卻只零星提供。」

首爾峨山政策研究院副院長車斗鉉（Cha Du-hyeogn）指出，這應視為川普政府內部正在學習並相互傳播的做法，「也就是將貿易作為安全議題的談判籌碼，並將安全議題與貿易掛鉤。」

北韓 酷澎 南韓 華府 國安 首爾 機密

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