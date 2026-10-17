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星鏈限速川普馬斯克彼此甩鍋 英媒爆內幕：兩人都有份

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普8日在華府舉行的「新黃金時代」峰會上，向特斯拉暨SpaceX執行長馬斯克頒發國家科學獎章。路透
美國總統川普8日在華府舉行的「新黃金時代」峰會上，向特斯拉暨SpaceX執行長馬斯克頒發國家科學獎章。路透

美國總統川普16日聲稱，本周稍早烏克蘭星鏈（Starlink）服務中斷，既不是他，也不是SpaceX創辦人馬斯克造成。不過，每日電訊報揭露，馬斯克曾主動向川普提議降低烏克蘭星鏈服務速度。

國會山莊報報導，烏克蘭14日通報星鏈服務中斷，表示烏軍失去用於重要通訊的軍用版星鏈服務。川普前往喬治亞州參加競選造勢活動途中受訪表示：「我沒有那麼做。不，我們完全沒有那麼做。事實上，據我了解，服務甚至沒有遭到降速，因為我今天早上才查過。」

川普接著說：「我是從新聞、媒體得知這件事的。我們完全沒有降低速度。而且據我了解，服務應該仍在正常運作。」被問及馬斯克是否參與其中時，他回答：「我不知道是否有其他人參與，因為不是我，而且據我了解，也不是伊隆。」

川普因烏克蘭恢復攻擊俄羅斯煉油廠，與烏克蘭總統澤倫斯基發生爭執，星鏈使用權爭議也成為雙方另一個衝突焦點。川普批評澤倫斯基「不是一個適合我們打交道的好人」。部分烏克蘭官員推測，限制星鏈使用權的決定可能來自華府，但一名白宮官員告訴NewsNation，川普從未提出「這樣的要求」。

馬斯克最初將星鏈限速的責任指向川普，在X上表示：「任何速度或使用方面的限制，都是由美國軍方決定，最終由美國總統決定。」他並寫道：「星鏈是由SpaceX擁有及控制的商業服務。星鏈的使用僅限於民用或防禦性活動，不得用於進攻性軍事行動，因為商業公司這麼做並不適當。」

然而，4名消息人士向每日電訊報透露，馬斯克曾向川普提議限制星鏈服務速度。其中一人表示，川普「同意」馬斯克的建議，為五角大廈對軍用級星鏈服務「星盾」（Starshield）實施降速措施鋪路。

澤倫斯基16日在布魯塞爾歐盟峰會場邊表示，這次降速是「非常危險且令人不快的意外」。一名資深消息人士指出，基輔因服務中斷經歷被形容為「血腥殺戮之夜」的事件後，馬斯克擔心歐洲消費者可能出現負面反應。該人士說：「他發推文說自己是無辜的，是美國政府做的。實際情況是，他們兩人都有參與。」

一名歐洲高階官員及2名消息靈通的烏克蘭人士也證實上述說法。另有消息人士告訴每日電訊報，波蘭一直帶頭警告歐洲，不要過度依賴馬斯克或SpaceX。波蘭外交部長西科斯基（Radek Sikorski）也在社群媒體發文警告馬斯克：「身為你的歐洲客戶，我們正盯著你。」

川普 星鏈 馬斯克 烏克蘭 俄羅斯 限速

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