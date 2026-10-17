高市早苗在靖國神社秋祭 以首相名義獻上「真榊」祭品

根據日本時事社，日本首相高市早苗今在靖國神社以「首相高市早苗」的名義敬獻了名為「真榊」的祭品。預計她這次將不會參拜靖國神社，就像她4月份的春季祭典和8月15日（指日本二戰戰敗投降日）一樣。

報導稱，秋季大祭典將持續到19日。眾議院議長森英介、參議院議長關口昭一、厚生勞動大臣上野賢一郎和成長戰略大臣城內實分別敬獻了真榊祭品。

報導稱，高市早苗過去每年都會參拜該神社，包括她擔任內閣大臣期間，但自去年十月秋節（即她上任總理前夕）之後就再未參拜過。報導稱，高市早苗目前優先考慮的是與中國和韓國的外交關係。與中國的關係因其關於「台灣有事」的言論而趨於冷淡，而與韓國的關係則持續呈現改善態勢。

日本透過議員及經濟工商團體訪問中國，試圖改善與中國大陸關係，並讓高市早苗爭取在11月出席APEC深圳峰會時與大陸國家主席習近平有會面可能，但效果有限。此次高市早苗又在靖國神社的祭典上奉上祭品，可能讓藉APEC峰會改善中日關係的希望完全落空。

日本共同社昨報導，日本官房長官木原稔在16日的記者會上被問及首相高市早苗是否會在17至19日靖國神社秋季例行大祭期間前往參拜時，僅表示「將由首相作出適當判斷」。而有關他自己是否會前往參拜，他表示也會採取同樣的做法。

另數位相古川俊治、國家公安委員會委員長葉梨康弘、規制改革擔當相中司宏分別在16日的記者會上明確表示沒有參拜的計劃。