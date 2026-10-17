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烏克蘭軍用版星鏈服務受限 川普否認下令限縮

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普今天表示，他並未下令削減烏克蘭的「星盾」（Starshield）服務。

「星盾」是太空探索科技公司（SpaceX）「星鏈」（Starlink）軍用規格的衛星服務。川普先前批評烏克蘭，敦促烏克蘭停止攻擊俄羅斯煉油廠。烏克蘭不久後在14日通報「星盾」服務受到限制。烏克蘭也使用SpaceX的「星鏈」民用衛星服務。

烏克蘭認為「星盾」服務對抵禦俄羅斯入侵至關重要。SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）14日堅稱，對這套通訊系統的「任何速度或使用限制」均由「美國軍方決定，最終由美國總統」拍板。

法新社報導，川普今天告訴媒體：「不是我。我也不認為是馬斯克。」他還說：「據我了解，情況和以往一樣。」

烏克蘭利用「星盾」進行戰場通訊，對俄羅斯占領區發動中程打擊，以及操作攔截無人機。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，這項服務已逐步恢復，「我的合作夥伴告訴我，（川普）政府與白宮已向SpaceX傳遞訊息要求他們恢復」。

美國與烏克蘭近日關係日益緊繃，澤倫斯基抨擊美國一項允許更多俄羅斯柴油進入全球市場的協議，川普隨後呼籲烏克蘭撤換總統。

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