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教宗良十四世呼籲停火援助烏克蘭平民 普丁表態支持
俄羅斯總統普丁今天與天主教教宗良十四世通話時表示，他支持梵蒂岡所提協助向烏克蘭南部由俄羅斯控制的奧列什基鎮（Oleshky）平民運送物資的倡議，並表示俄方已準備好在此事上展開合作。
路透社報導，梵蒂岡今天稍早指出，教宗良十四世（Pope Leo XIV）敦促普丁（Vladimir Putin）同意停火，以便讓急救用品及食品運抵奧列什基鎮，並允許當地平民自願撤離。
俄羅斯與烏克蘭都指責對方阻撓向當地居民運送物資。烏軍則希望重新奪回這座城鎮。
克里姆林宮聲明指出，「梵蒂岡希望協助創造必要條件，以確保當地居民安全並組織運送維持生命所需物資的意圖，已獲得支持。」
根據這項聲明，雙方已同意在此事上展開合作。
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