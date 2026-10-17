港媒：川普亞洲行跳過日本 高市想先見川普的期望恐落空

香港南華早報十六日引述知情人士報導，日本一直積極遊說，希望美國總統川普在十一月深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議前訪日。但目前幾乎沒跡象顯示，他會將日本納入即將到來的亞洲行。

川普十一月預定出席在馬尼拉舉行的東協（ＡＳＥＡＮ）峰會，隨後赴深圳與中國大陸國家主席習近平會面。日本首相高市早苗去年十一月發表「台灣有事」相關言論後，中日關係急遽惡化。日本希望川普能夠在ＡＰＥＣ領袖會議前訪日，好在今年第三次川習會前影響雙方會談。

美日都是東協對話夥伴，川高有望在馬尼拉會面。日方雖仍積極安排川普訪日，但他可能覺得訪日的必要性降低。

歐亞集團分析師Jeremy Chan說，每當美國總統訪問亞洲，日本總希望展現美日同盟牢固，尤其在美中關係回暖時；川普訪日是華府重視美日同盟最重要的象徵，日方永遠不會覺得美方給予的保證足夠，特別是擔心川普可能與習近平達成損害日本利益的協議。

Jeremy Chan還說，高市的民調，部分取決於處理對美關係的能力，因此也必須考慮國內政治影響。

日本早稻田大學教授張望說，美國前總統柯林頓一九九八年訪中時未順道訪日，日方一直希望避免類似事件重演；日方可能希望在九月華府川習會後重新占上風，藉由川普到訪凸顯日本仍是美國的亞洲頭號盟友，並在深圳川習會前與川普協調對中政策。