陸國企大規模採購美黃豆 專家：要看陸民企是否跟進

中國大陸國有貿易商本周購入八至十船美國黃豆，估計共五十二萬至六十五萬噸。這是九月華府川習會後，中方首批大規模的美國黃豆採購。

對此，美國農業部說，私人出口商申報向大陸銷售四十七萬噸美國黃豆，再公布一筆卅三萬噸的，兩批均計畫在二○二六／二○二七銷售年度交付。

美國黃豆仍面臨大陸加徵關稅。九月川習會後，美中公布一份擬削減或取消關稅的商品清單，共約三百億美元，但黃豆未列入。

去年十月釜山川習會後，白宮說，大陸承諾擴大採購美國農產品，包括相關年度購買至少二五○○萬噸美國黃豆。在這輪下訂前，大陸今年已購入約一三七○萬噸美國黃豆，完成目標的一半以上。

九月川習會之前，美國黃豆出口協會等農業團體就致函總統川普，呼籲他說服大陸取消報復性關稅，並確保中方履行採購承諾。

但市場分析家仍觀察這輪大陸國企的採購能否延續，和大陸的民營商會否跟進。只要黃豆未被納入關稅減讓，大陸對美國黃豆的採購就可能持續主要受政策安排驅動，而非完全基於市場價格。

大陸是全球最大黃豆進口國，也曾長期是美國黃豆最大海外市場，近年則經常將黃豆這項美國出口價值最高的農產品當談判籌碼。隨著南美洲產量不斷擴大，當中美貿易關係惡化時，大陸就有能力減少甚全面停止採購美國黃豆，轉向巴西與阿根廷等南美國家。