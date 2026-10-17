美拉上中俄盼削減核武 川普：樂意無核化 但我們還在談

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國總統川普（右）9月在白宮會晤中國大陸國家主席習近平（左）。美聯社
美國總統川普（右）9月在白宮會晤中國大陸國家主席習近平（左）。美聯社

美國總統川普十五日接受有線電視頻道「新聞頭條」專訪時說，華府正與莫斯科及北京討論，希望讓全球三個擁有最多核武庫存的國家削減核武。

川普指稱，「如果可能，我很樂意推動無核化。但我們（美國）的確正和俄羅斯談這件事，也正與中國談」。

川普受訪時表示，目前全球核武庫存前三大國家依序是美俄中。他並預計，中國大陸可能在五或六年內迎頭趕上。

川普說，「中國基本上落後我們」，因此中方可能較無意願談，「不過，是的。我們（仍）在談、談很多」。

但川普並未詳述相關談判的時間表，或宣布美中、美俄達成任何相關協議。他五月提到，他已和大陸國家主席習近平討論無核化。川普認為，俄國也應參與裁減核武的作為。

據瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（ＳＩＰＲＩ）六月發布的資料數據，俄國核彈頭數排首位，美中分居第二、三名。但美國已部署的核彈頭數比俄國多。美俄共握有全球約八成三的核武庫存，兩國各擁有五千多枚核彈頭；大陸擴張核武庫存的速度超越所有國家，估計擁有約六二○枚核彈頭。

另外，美俄「新戰略武器裁減條約」二月五日到期失效。該條約原僅准許展延一次，但美國前總統拜登和俄國總統普亭同意延長該條約五年。若又要延，須由美俄兩國政府決定。

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