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「我不喜歡澤倫斯基！」川普批烏可恥 攻擊俄煉油廠推高全球能源價格

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導
美國總統川普15日接受「新聞頭條」專訪，談到國內外廣泛議題。圖為他同日在白宮玫瑰花園表彰全美警消人員。歐新社
美國總統川普15日接受「新聞頭條」專訪，談到國內外廣泛議題。圖為他同日在白宮玫瑰花園表彰全美警消人員。歐新社

美國總統川普十五日接受有線電視頻道「新聞頭條」專訪時又一次指稱，烏克蘭總統澤倫斯基俄羅斯總統普亭「更難打交道」。川普並痛批烏克蘭同日恢復攻擊俄國煉油廠的做法「可恥」，正推高全球能源價格，「明明還有很多目標可以攻擊」。

川普直言，自己不是很喜歡澤倫斯基，「對我們（美國）來說，澤倫斯基不是好打交道的人；他不想解決（俄烏戰爭），他說他想，但他（其實）不想」。

被問到是否已對澤倫斯基失去信心，川普答道，「我認為，他們最終將達成某種（終戰）協議。然而，將不是在澤倫斯基領導下達成；眾所周知，普澤彼此憎恨，在這種情況下，就很難將事情解決」。至於這場戰爭能否在川普二○二九年一月卸任前結束，他指稱，應該很快就會結束，「雙方其實都想看到戰爭結束」。

路透十五日引述兩位美國官員與一位西方國家官員報導，限制烏克蘭使用「星盾」的命令來自白宮內部。星盾是美國科技富豪馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）「星鏈」軍規版。

但上述三位官員並未詳述白宮內部的誰決定或誰接到相關命令後負責執行。對於上述限制星盾的命令，一位美國高官聲稱，「總統從未提出這種要求」。烏媒「基輔獨立報」十五日則引述消息人士報導，SpaceX提供烏軍的相關服務已恢復正常。

烏克蘭總統澤倫斯基（中）16日出席歐盟領袖峰會，與歐盟執委會主席范德賴恩（右）及歐盟理事會主席柯斯塔（左）邊走邊談。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基（中）16日出席歐盟領袖峰會，與歐盟執委會主席范德賴恩（右）及歐盟理事會主席柯斯塔（左）邊走邊談。歐新社

華盛頓郵報十五日引述一位烏克蘭官員報導，七日，烏克蘭剩下十枚美製「愛國者」攔截飛彈，目前更只剩兩枚。這使烏克蘭人民在俄國的持續攻擊下很脆弱。該報導說，這也加深基輔對是否已被川普政府拋棄的懷疑。

川普接受新聞頭條專訪時表示，不會對伊朗動用核武，「我們沒必要那麼做」。他也不認為要派美軍地面部隊進入伊朗。他並又一次提到，正評估未來是否攻擊伊朗的鎬山地下核設施。

川普強調，俗稱「炸彈之母」（ＭＯＡＢ）的美製GBU-43／B大型空爆炸彈不是核武、完全不是，只是一枚威力極大的炸彈，就像一枚小型核彈，但就是很大的炸彈，不是核武。

被問到為何不乾脆自行宣布「戰勝」、結束二月底對伊朗展開的軍事行動，川普說他的確能這麼做，「但我們可能一年後又要回那裡」。他也又一次重申，美伊戰爭「很快就會結束。無論如何都會很快結束，一定會結束」。

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