烏克蘭軍用版星鏈服務受限 美官員：非川普要求

美國官員今天表示，川普總統未要求限縮為烏克蘭提供的「星盾」服務。科技富豪馬斯克先前堅稱，對這套通訊系統的任何限制，最終都是由川普拍板。

法新社報導，烏克蘭當局14日通報，太空探索科技公司（SpaceX）為烏方提供的「星盾」（Starshield）通訊服務受到限制。

烏方認為，這項服務對抵禦俄羅斯入侵至關重要。不久之前，川普才批評烏克蘭，要求烏方停止攻擊俄羅斯煉油廠。

「星盾」是SpaceX「星鏈」（Starlink）軍用規格的衛星服務。烏克蘭利用「星盾」進行戰場通訊，對俄羅斯占領區發動中程打擊，以及操作攔截無人機。

馬斯克（Elon Musk）先前指出，其旗下SpaceX「星盾」系統的「任何速度或使用限制」均由「美軍決定，最終由美國總統」拍板。

上述美國官員被問及這項命令是否來自白宮時，以不具名方式表示：「總統從未提出過這樣的要求。」