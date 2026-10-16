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澤倫斯基與匈牙利總理馬格雅會談 兩國關係正常化現曙光

中央社／ 布魯塞爾16日專電
烏克蘭總統澤倫斯基。 歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基。 歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基受邀出席歐盟領袖峰會，並與匈牙利總理馬格雅舉行雙邊會談。馬格雅公開表達對烏克蘭的支持，並強調將透過各種外交途徑，協助實現停火並確保和平。這場會晤顯示兩國正致力推動關係正常化。

布魯塞爾舉行的歐盟領袖峰會邁入第2天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）除了與歐盟領導人會晤，也利用這次的機會，與匈牙利總理馬格雅（Peter Magyar）舉行了首次的雙邊會談。

在匈牙利前總理奧班（Viktor Orban）執政期間，兩國關係不睦，且奧班政府多次杯葛歐盟的援烏政策與烏克蘭入歐談判進程。因此，這次澤倫斯基與馬格雅會面被認為極具意義，也是打破兩國間多年緊張情勢、邁向關係正常化的契機。

馬格雅會後在個人社群平台X發表文章表示，雙方達成共識，為雙方的政治與經濟關係奠定新基石，符合兩國的共同利益。

他也向澤倫斯基表達全面堅定支持烏克蘭的立場，面對俄羅斯持續近5年的侵略，匈牙利隨時準備好運用一切可能的外交途徑，協助盡快實現停火並確保長久的和平。

澤倫斯基也在X發表文章感謝馬格雅對烏克蘭及人民表達的堅定支持，以及願攜手為和平共同努力的意願；同時，也感謝匈牙利對於烏克蘭加入歐盟進程的支持。

他說，雙方也討論了兩國合作契機、貿易往來，以及農產品相關議題。

澤倫斯基指出，烏克蘭一貫主張睦鄰友好與相互扶持。雙方一致同意在各層級恢復共同工作，並推動互訪。具體的日期將由雙方的團隊協商。

澤倫斯基 匈牙利 烏克蘭 歐盟 布魯塞爾 俄羅斯

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