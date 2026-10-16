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澤倫斯基籲歐盟明年額外援助700億歐元 助烏克蘭續抗俄國
烏克蘭總統澤倫斯基今天請求歐盟（EU）領袖，明年額外援助基輔700億歐元（約新台幣2兆5522億元），俾利烏克蘭持續對抗俄羅斯。
法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在布魯塞爾舉行的歐盟領袖峰會發表演說，他指出：「這場戰爭明年預計耗資1550億歐元。我們需要你們額外提供至少700億歐元，用於國防、武器以及我們的韌性。」
他說：「這是實際的數目。我請求各位提供這項援助，這有助我們阻擋俄羅斯。」
身為烏克蘭最大國際支持者的歐盟，現正向基輔分期撥付一筆規模900億歐元的貸款，旨在協助支應基輔截至2027年底前的資金需求。
然而，基輔示警說，隨著俄羅斯空軍重創烏克蘭經濟，他們仍將面臨巨大的預算缺口。
歐盟執行委員會（European Commission）表示正與基輔合作，以確認烏克蘭明年所需資金的確切數目。
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