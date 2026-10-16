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聯合國警告：烏克蘭數以百萬人今冬恐再流離失所

中央社／ 日內瓦16日綜合外電報導

聯合國（UN）今天警告，數以百萬計烏克蘭人曾因俄羅斯全面入侵而逃離家園，後來雖已返回家鄉，但他們今年冬季恐再度流離失所。

法新社報導，俄羅斯於2022年2月全面入侵鄰國烏克蘭，引發歐洲自二戰以來最大規模的難民危機。聯合國國際移民組織（IOM）表示，俄羅斯一再攻擊民用能源基礎設施，使許多家庭幾乎別無選擇。

國際移民組織歐洲及中亞區域主任厄肯（ArthurErken）表示：「烏克蘭的冬天即將到來，對許多烏克蘭人而言，未來幾個月可能是全面戰爭爆發以來最艱難的時刻。」

厄肯指出：「數以百萬計曾經逃離又返家的烏克蘭人，如今恐再次流離失所，隨著當地情況日漸惡化，人們為了活下去，不得不面臨艱難的選擇。」

烏克蘭 聯合國 俄羅斯

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