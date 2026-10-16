追隨者數百萬…印度「蟑螂運動」領袖被捕 警方宣稱預防性羈押

據當地媒體報導，印度警方今天在新德里一場抗議選舉委員會官員的行動前拘留蟑螂人民黨運動領袖迪普克。

法新社報導，根據新德里電視台（NDTV）現場直播，警方對迪普克（Abhijeet Dipke）說：「我們正對你實施預防性羈押。」

路透社報導，青年號召的蟑螂人民黨（CockroachJanta Party，CJP）反對派團體以及多個學生組織本月幾乎每天舉行抗議，要求選舉委員會主任委員庫瑪（Gyanesh Kumar）為圖利總理莫迪（Narendra Modi）所屬印度人民黨（Bharatiya Janata Party，BJP）的選民名冊修訂之舉而下台。

CJP並非真正的政黨，一開始只是一個圍繞政治諷刺的網路運動，名稱惡搞BJP，最初只有數百名青年參與，後來規模迅速擴大，追隨者暴增至數以百萬計。

這次修訂導致超過1億3000萬選民遭到除名，但是選委會否認偏袒任何政黨，強調被錯誤刪除的選民可以重新登記。印度人民黨則指控對手試圖藉質疑合法選舉程序來破壞民主。

迪普克號召今天展開抗議，聲援本週因違反禁令在示威現場遭到拘留、判刑5天的兩位CJP領袖。

該組織與左翼學生團體呼籲支持者今天傍晚前往新德里中心商業區康諾特廣場（Connaught Place）的中央公園（Central Park），揮舞並且升起國旗。

CJP在Instagram帳號上的直播畫面顯示，迪普克走出一間房屋、步向街頭時遭到警方攔阻，短暫爭執後被強行帶上警車駛離。