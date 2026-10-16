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沖繩命案陰影猶存 日防衛省要求美軍利劍軍演期間減少外出

中央社／ 東京16日專電

美日大規模聯合軍演「利劍」將於19日登場，美國航空母艦羅斯福號今天首度停靠橫須賀基地，美軍及自衛隊軍機也陸續飛抵沖繩機場，為軍演準備。不過，受到駐沖繩美軍士兵涉嫌強盜殺人案影響，日本防衛省已要求美軍在演習期間，將官兵外出活動限制在最低必要範圍。

朝日電視台報導，美國海軍核動力航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）上月27日從美國西岸聖地牙哥出港，今天上午駛入駐日美國海軍橫須賀基地。這是羅斯福號首次停靠橫須賀，也是自2022年5月林肯號（USS Abraham Lincoln）造訪以來，時隔約4年，再度有並非以橫須賀為母港的航空母艦停靠當地。

橫須賀市當局表示，羅斯福號此次停靠主要是為了讓官兵休養及進行物資補給。不過，多名相關人士透露，羅斯福號預計18日離開橫須賀，目前正在協調參加19日至29日舉行的美日「利劍」（Keen Sword）聯合軍演。

「琉球朝日放送」報導，利劍聯合軍演預計在宮古島、石垣島及與那國島，實施包含戰鬥在內的陸上作戰訓練。14日起，美國海軍陸戰隊的運輸機等軍機就陸續飛抵宮古機場。

石垣機場昨天也接連出現美軍及日本自衛隊軍機，包括美國海軍陸戰隊的大型運輸直升機CH-53，以及魚鷹式（Osprey）運輸機，另外還有美軍及自衛隊的直升機、運輸機陸續降落，將參與演習的人員及物資運送至當地。

隨著大批軍機進駐民用機場，加上美軍士兵日前涉及重大刑案，沖繩地方政府也對軍演可能造成的影響表達關切。

報導指出，日本防衛省已在15日要求美軍在演習期間盡量減少官兵外出，將活動限制在最低必要範圍。沖繩縣政府則在13日要求沖繩防衛局，研議顧及當地居民感受的因應措施，並盡可能降低演習對地方造成的影響。

不過，隨著沖繩縣政權交替，地方政府對美日軍演的態度也出現變化。

今年6月舉行美日聯合訓練時，當時的沖繩縣政府曾要求美軍避免使用民用機場及港口，也要求日本自衛隊避免派遣魚鷹運輸機飛抵當地。但這次縣府認為軍方僅是「暫時使用」相關設施，因此並未再次提出相同要求。

報導稱，利劍軍演是沖繩縣政權交替後，首次舉行的大規模美日聯合軍演。外界關注美日政府迅速應對美軍殺人案，是否意圖降低對軍演的衝擊，以及新任沖繩縣政府對軍事訓練態度的轉變，是否將進一步影響美軍、日本自衛隊與沖繩當地的關係。

沖繩 防衛省 軍演

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