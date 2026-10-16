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中國大使稱若動武可輕鬆取勝 菲律賓批幾乎擺明威脅

中央社／ 馬尼拉15日綜合外電報導

中國駐菲律賓大使井泉今天表示，中國若對菲律賓動用武力可「輕鬆獲勝」，但中國選擇和平。菲律賓外交部則反批這番話是「幾乎不加掩飾的威脅」。

法新社報導，菲律賓國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro）昨天受訪時稱中國是區域的「麻煩製造者」，井泉今天接受菲律賓媒體聯訪時表示，「麻煩製造者」的標籤是「無稽之談」，還說：「你們在區域有中國這樣的鄰居，應該感到夠幸運。」

井泉在馬尼拉1所學校發表演說後受訪時表示：「如果我們（中國）想動用武力，我們可能輕易就能取勝。但我們不會選擇武力，我們愛好和平。」

菲律賓外交部當晚發表聲明回應，在菲中關係複雜之際，井泉這番言論「幾乎毫無助益」，令人遺憾。聲明還指井泉「用詞失當，似乎是表達幾乎不加掩飾的動武威脅」。

菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）發言人塔里耶拉（Jay Tarriela）則在社群媒體平台X發文表示，井泉的發言構成「直接威脅」，「當1個較大鄰國一再違法，卻要他人對於情況並未更糟心懷感激，沒有人會對此感到幸運」。

菲律賓 動武 外交部

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