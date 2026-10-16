談二戰 高市早苗：繼承「村山談話」等歷代內閣立場

據共同社報導，日本首相高市早苗今天在參院預算委員會上被問及其歷史認識時表示，「正如戰後70週年談話中宣布歷代內閣的立場今後也將堅定不移，高市內閣也繼承這一立場」。她表示其中當然也包括戰後50年村山談話。

村山談話是在1995年8月15日，即二戰日本宣布無條件投降50週年紀念日，村山富市以時任日本內閣總理大臣名義、代表日本政府所發表的一次談話。談話中，村山富市就向中韓兩國道歉問題表示，日本「藉由殖民地統治和侵略給許多國家，尤其是亞洲各國人民造成了巨大的損失與痛苦」。他表示日本願正視歷史、承認侵略及深刻反省和道歉。

日本首相高市早苗去年11月在國會答辯的「台灣有事」涉台說法後，中國強烈不滿，兩國政府間對話陷入停滯。北京對高市早苗的不滿，除了台灣議題外，還包含日本看待二戰歷史的態度。

2015年8月14日，時任日本首相安倍晉三在二戰結束70週年之際發表談話。關於二戰歷史，安倍強調日本過去已多次表明「痛切反省」與「衷心道歉」，並提及歷代內閣的立場今後不會動搖，但也指出不能讓與戰爭無關的未來世代背負道歉的宿命。