快訊

中選會審定候選資格 六都市長23人全過關、10名議員參選人不符規定

必要性降低？川普11月亞洲行恐跳過日本 專家揭東京背後焦慮

中職／總冠軍賽首次「龍象爭霸」明開打 雙方32人名單揭曉

必要性降低？川普11月亞洲行恐跳過日本 專家揭東京背後焦慮

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本首相高市早苗（左）與美國總統川普9月22日在紐約聯合國總部舉行雙邊會談。法新社
日本首相高市早苗（左）與美國總統川普9月22日在紐約聯合國總部舉行雙邊會談。法新社

南華早報16日獨家報導，知情人士透露，東京一直積極遊說，希望川普訪日以彰顯美日同盟的牢固關係。日方盼望川普在亞太經合會（APEC）峰會前訪日，也樂見他在峰會後到訪，但目前幾乎沒有跡象顯示，川普會將日本納入此次亞洲行程。

川普在2025年APEC峰會前訪日3天，與日本首相高市早苗的會晤被譽為兩國關係進入「新黃金時代」的象徵。然而，川普此後與中國大陸國家主席習近平關係日益密切，引發日方擔憂。

川普將於11月16日及17日出席在菲律賓首都馬尼拉舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會，隨後前往深圳會晤習近平。高市針對「台灣有事」發表言論後，日中關係急遽惡化。消息人士表示，日本希望川普在APEC峰會前訪日，以便在今年第3次川習會前影響雙方會談。

美國與日本都是東協的對話夥伴，川普預計在馬尼拉與高市會晤。一名消息人士表示，儘管日方仍積極安排川普訪日，他「可能覺得訪日的必要性降低了」。

歐亞集團（Eurasia Group）資深分析師傑瑞米．陳（Jeremy Chan）表示，每當美國總統訪問亞洲，日本總希望展現美日同盟的牢固關係，尤其是在美中關係回暖之際。他說：「川普訪日是華府重視美日同盟的最重要象徵，東京永遠不會覺得華府給予的保證已經足夠，尤其擔心川普可能與習近平達成損害日本利益的協議。」

傑瑞米．陳指出，高市的支持度部分取決於處理對美關係的能力，因此也必須考慮國內政治影響。不過，他認為東京這次或許能接受川普不訪日，因為川普將在東協或APEC峰會期間與高市舉行雙邊會談，讓她有機會在川習會前再次提醒川普日本對美國的重要性。他說：「東京非常重視向北京傳達一項訊息，那就是美中關係更加密切，不會以犧牲美日關係為代價。」

日本早稻田大學國際教養學部教授張望（Mong Cheung）指出，美國前總統柯林頓1998年訪中時未順道訪日，在日本引發廣泛批評，東京一直希望避免類似事件重演。此外，日本可能希望在習近平訪美後「重新取得上風」，藉川普訪日彰顯東京仍是華府在亞洲的「頭號盟友」，並在川習會前與川普協調對中國大陸的政策。

東京 川普 日本 APEC 美日同盟 高市早苗 習近平

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普：不相信中俄暗助伊朗 下月亞洲行擬會金正恩

中俄外長會晤談APEC 俄外長：普亭、習近平下月深圳再會面

美以選前再炸伊朗？美媒：川普曾叫內唐亞胡先準備 軍方持續備戰

新聞中的公民與社會／川習會五大焦點曝！貿易休兵、AI、關稅都談到 反映何種現象

相關新聞

烏克蘭經不起與川普鬧翻？美媒盤點美軍這5項能力難以取代

華爾街日報報導，烏克蘭近年積極發展自製武器，歐洲也擴大財政與軍事支援，使基輔對美國的依賴已較俄羅斯2022年全面入侵時大幅降低。不過，近期星鏈通訊受限，加上烏克蘭一度未收到俄軍彈道飛彈來襲預警，再度凸顯美國仍掌握若干難以取代的關鍵能力。

影／開完戰機換客機！泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

泰國王后素提達（Suthida Bajrasudhabimalalakshana）14日親自駕駛王室專機前往日本，展開為期9天的訪問，出席2027年國際冰球總會（IIHF）女子冰球亞洲錦標賽。

必要性降低？川普11月亞洲行恐跳過日本 專家揭東京背後焦慮

南華早報16日獨家報導，知情人士透露，東京一直積極遊說，希望川普訪日以彰顯美日同盟的牢固關係。日方盼望川普在亞太經合會（APEC）峰會前訪日，也樂見他在峰會後到訪，但目前幾乎沒有跡象顯示，川普會將日本納入此次亞洲行程。

俄勒岡小學槍擊4死 3童遇害 16歲槍嫌疑被路人擊斃

俄勒岡州一間小學15日發生嚴重槍擊案，消息指最少4人遇難，包括3名兒童及1名成年人，疑為槍手的16歲嫌犯當場被路人擊斃。

抗俄不同調 美提解凍俄資產促和談 歐堅拒「門都沒有」

英國金融時報14日引述四位知情人士報導，美國向歐洲國家提議解凍俄羅斯四年多前入侵烏克蘭後，俄方被凍結的主權資產，並轉移至華府監督的機構，以重啟俄烏和談。

記者涉間諜罪遭俄關鐵籠 最高恐20年重刑 日本政府怒批

日本「北海道新聞」一名駐俄羅斯男記者涉嫌蒐集俄國軍事情報，14日在遠東薩哈林州（庫頁島）遭俄羅斯聯邦安全局（FSB）逮捕，並被控從事間諜活動。俄方公開其遭蒙面人員上銬、押送及被關在法院鐵籠內的畫面，引發日本政府強烈不滿。日本首相高市早苗15日表示，日本政府並無從事間諜活動；日方並將持續向俄方交涉，要求務必給予該名日籍記者人道關懷與公正公平的法律程序，並盡快安排領事探視。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。