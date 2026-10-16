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泰國總理阿努廷籲強化跨區域連結 促貿易投資與AI合作

中央社／ 曼谷16日專電

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天在國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會上，呼籲國際社會強化跨區域連結，促進貿易、投資與技術交流，以因應AI、地緣政治及氣候變遷帶來的挑戰。

阿努廷上午主持年會全體會議，並在致詞時表示，泰國上次主辦IMF與世銀年會是1991年，當時傳真機代表資訊傳遞的速度，如今AI正改變經濟活動與人們生活，地緣政治局勢也重新形塑全球貿易與投資格局。

正在曼谷舉行的IMF與世界銀行年會進入尾聲，預計18日劃下句點。

他說，當前世界面臨的挑戰與35年前已有很大不同，各國一方面尋求經濟整合，一方面也必須應對地緣政治分歧，另外，氣候變遷則是全球經濟共同面臨的另一項挑戰。

阿努廷說：「韌性來自值得信賴的連結、開放貿易、取得技術與金融資源的管道，以及能讓各國相互學習的夥伴關係。」

他指出，儘管全球環境不斷變化，強化區域內及跨區域連結的需求始終存在，透過連結資金與機會、技術與人才，可拉近各國夥伴間的距離，為貿易、投資及發展創造更多機會。

根據民族報（The Nation）報導，阿努廷也以泰國歷史為例，指出大城王朝時期，泰國便是國際貿易與外交的重要中心，連結東西方。

他說：「暹羅的繁榮並非來自與世界隔絕，而是來自擁抱並連結外部世界。這種開放精神至今仍是泰國的重要基石。」

阿努廷表示，面對AI帶來的經濟與科技變革，以及氣候變遷等跨國挑戰，沒有任何國家能夠單獨應對，國際社會需要透過合作、信任、自由貿易及技術與資金的取得管道，共同尋找解決方案。

他並呼籲IMF、世界銀行及其他國際夥伴，將對話轉化為實際合作，把金融資源轉化為發展機會，確保相關決策能改善民眾的經濟前景。

泰國 阿努廷 總理

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