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日本緊急地震速報大烏龍 規模6.9誤判9.9氣象廳致歉

中央社／ 東京16日專電

日本今天中午發生緊急地震速報誤報事件，氣象廳一度判定千島群島發生規模9.9強震，緊急對北海道至東海地區發布大範圍緊急速報，但實際上是俄羅斯堪察加半島規模6.9地震，日本未觀測到強烈搖晃。氣象廳隨後緊急撤銷警報。

日本氣象廳下午2時召開記者會致歉，坦言這是日本首次撤銷已發布的緊急地震速報警報，目前正調查系統誤判原因。

日本氣象廳說明，中午12時38分左右，俄羅斯堪察加半島附近發生規模6.9地震，震源深度約160公里，北海道函館市觀測到最大震度1，並未出現強烈搖晃，也沒有海嘯疑慮。

然而，氣象廳系統卻誤將震央判定在千島群島，並把地震規模高估為9.9，於下午12時40分針對北海道、東北、關東甲信越、北陸、東海及伊豆群島等廣大地區發布緊急地震速報，警告可能出現強烈搖晃。直到下午12時48分，氣象廳才正式撤銷警報。

對此，日本氣象廳地震海嘯監視課課長海老田綾貴在記者會上鞠躬致歉並說：「這次發布了高估地震規模的緊急地震速報，對各位造成極大的困擾，在此致上歉意。」

海老田說明，這次誤報主要是因為系統錯誤判定震央位置在千島群島，並將地震規模高估至9.9，至於為何出現如此大幅度的誤差，仍在調查。

針對外界關切是否涉及網路攻擊，氣象廳也明確否認，表示已向系統負責人確認，「並未遭受網路攻擊」。

值得注意的是，氣象廳指出，這是日本緊急地震速報制度自2007年正式實施以來，首次出現正式發布「警報」後又撤銷的案例。

日本緊急地震速報系統主要透過偵測地震發生初期的微弱震動，自動推算地震規模及各地可能出現的搖晃程度，當預測最大震度達5弱以上時，就會發布警報，提醒民眾提前採取避難措施。

氣象廳表示，將持續釐清這次系統錯誤高估地震規模的原因，以及警報發布過程是否存在問題，避免類似情況再次發生。

日本 地震 規模

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