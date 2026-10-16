川普買俄羅斯柴油又施壓澤倫斯基 專家：選情優先於烏克蘭

美國與烏克蘭關係因烏軍使用的星盾（Starshield）系統遭到限制，以及烏克蘭總統澤倫斯基揚言恢復攻擊俄羅斯煉油廠，陷入雙方領導人2025年在白宮會面失控以來最嚴重的危機。CNN分析指出，美國總統川普試圖降低對伊朗開戰造成的能源成本與政治衝擊，卻使烏克蘭更難贏得戰爭，面臨更高風險。

川普15日接受保守派媒體「新聞頭條」（Newsmax）訪問時猛烈抨擊澤倫斯基，顯然將戰爭造成的毀滅性後果歸咎於正在抵抗俄羅斯入侵的烏克蘭。他說：「我不太喜歡澤倫斯基。他們摧毀了那個國家。我發現澤倫斯基比普亭更難打交道。」

這並非澤倫斯基與烏克蘭首次在美國選舉前觸怒川普。兩人2019年通話時，川普試圖以軍事援助施壓澤倫斯基，要求調查前總統拜登及其子杭特，此舉導致川普首次遭到彈劾。烏克蘭如今再次捲入美國政治，引發華府與歐洲日益加深的擔憂：川普不僅將自身政治需求列為優先考量，甚至正採取一連串行動積極協助普亭。

美烏最新一波危機始於川普9日宣布一項突破制裁限制、向俄羅斯購買柴油的協議。川普政府隨後警告烏克蘭，若不停止對俄羅斯煉油廠的長程攻擊，美國可能停止分享烏軍執行軍事行動所需的情報，並阻止歐洲購買美製武器，引發包括共和黨人在內的強烈反彈。

川普接著宣布俄烏針對能源設施停火，後來卻暗示事先並未告知交戰雙方。烏克蘭依照川普宣布的停火安排停止攻擊，俄羅斯隨後卻對烏克蘭能源設施發動猛烈空襲與無人機攻擊，造成60萬人停電。澤倫斯基13日表示，俄羅斯彈道飛彈攻擊基輔一座主要發電廠、損壞一棟住宅前，烏克蘭並未收到美國通常會提供的事先預警。

與華府的對峙尤其令烏克蘭憤懣，因為俄羅斯持續以飛彈攻擊平民，美國卻未予以重大譴責。星盾限制風波進一步加劇美烏緊張關係，但華府對於限制命令究竟由誰下達，仍有諸多疑問。澤倫斯基則認定限制是刻意實施的，接受金融時報訪問時說：「這不是技術問題。」

星盾事件發生前，川普近期一連串行動與言論已令盟友感到沮喪。這些盟友認為，結束戰爭的唯一途徑是向普亭施壓。川普在美國的批評者則認為，柴油協議只是他一再安撫普亭的最新例子，對於在期中選舉前降低油價幾乎沒有幫助。如果協議全面履行，將為遭受多年國際制裁的俄羅斯經濟注入數十億美元，這些資金很可能被用來強化俄羅斯的戰爭機器。

從戰略角度來看，柴油協議尤其令人費解。CNN 3月報導，俄羅斯在美伊戰爭初期曾向伊朗提供美軍艦艇、軍機及人員位置的情報，還被指控對美國的北約盟友發動破壞及騷擾行動。然而，川普政府表示，總統仍在尋找促成和平的機會。川普12日說：「我認為普亭比澤倫斯基更想達成協議。」

普亭要求烏克蘭交出東部尚未被俄軍占領的重要領土，以換取戰爭結束。澤倫斯基無法接受這項協議，因為這不僅形同辜負為國犧牲的烏克蘭人，也將讓俄羅斯建立未來再次入侵的橋頭堡。自川普2025年重返白宮以來，沒有跡象顯示普亭立場有所鬆動。

對於川普這次強硬貫徹「美國優先」政策的做法，英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）金融與安全中心主任基廷（Tom Keatinge）15日指出：「川普將自己的選舉處境置於烏克蘭人民的安全與生命之上，而大西洋兩岸的觀眾與政策制定者都不應忽視這一點。」