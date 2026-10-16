影／開完戰機換客機！泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

泰國王后素提達（Suthida Bajrasudhabimalalakshana）14日親自駕駛王室專機前往日本，展開為期9天的訪問，出席2027年國際冰球總會（IIHF）女子冰球亞洲錦標賽。

這項賽事雖以2027年命名，實際於2026年10月15日至18日舉行。朝日電視與VnExpress報導，素提達積極推廣泰國冰球運動，既是運動員，也是這項運動的倡導者，曾出席泰國和義大利的冰球活動。她此次以IIHF首位女性全球大使身分，應總會會長邀請訪日。

泰國政府公共關係部表示，素提達14日親自駕駛一架波音737-800王室專機，從曼谷廊曼軍用機場起飛，於當地時間上午10時05分降落北海道新千歲機場，隨後自行開車前往札幌的飯店。她預定為參賽運動員頒發獎牌和獎盃。

素提達2019年與國王結婚前曾任泰國航空空服員，2010年開始接受飛行訓練，並在泰國空軍等單位的航空學校受訓，取得飛行員執照，至今累積近1190小時飛行時數。

素提達8日在同樣具有豐富飛行經驗的國王瓦吉拉隆功見證下，首次單獨駕駛JAS 39C獅鷲（Gripen）戰鬥機完成飛行，成為全球首位駕駛戰鬥機的在位王后。

法新社報導，素提達經常在王室出訪期間擔任瓦吉拉隆功的副駕駛，曾飛往不丹，降落在以進場難度高聞名的帕羅國際機場（Paro International Airport）。兩人9月也親自駕駛飛機前往河內，進行國是訪問。