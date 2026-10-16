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利雅德機場本月遭襲20次 聯合國安理會譴責青年運動

中央社／ 紐約聯合國總部15日綜合外電報導

聯合國安全理事會今天發表聯合聲明，譴責有伊朗在背後支持的葉門叛軍青年運動（Houthi）對沙烏地阿拉伯發動「升高衝突」攻擊行動，包括對利雅德機場發動的「魯莽襲擊」。

法新社報導，自本月初以來，沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）國際機場已遭受攻擊20次。上週末一次攻擊造成13人死亡、300多人受傷。

這份聯合聲明由安理會輪值主席、希臘代表塞克里斯（Evangelos Sekeris）公布，指出由15個成員國組成的安理會「以最強烈措辭譴責青年運動持續升高對沙烏地阿拉伯王國的攻擊」，同時譴責青年運動「持續攻擊及威脅在紅海與曼德海峽航行的商業船隻」。

此外，這份聲明也「確認沙烏地阿拉伯王國依據國際法享有固有的自衛權」。

利雅德機場遇襲後，沙烏地阿拉伯領導的聯軍今天表示，在麥地那（Medina）地區攔截一枚飛彈。麥地那是伊斯蘭教最神聖的城市之一。青年運動曾多次表示不會攻擊伊斯蘭教聖地，並否認與這次飛彈攻擊有關。

另一方面，青年運動今天對葉門政府臨時首都亞丁（Aden）的總統府發動致命飛彈攻擊，擊中位於建築群內的指揮中心。此處由政府軍及支持政府的沙烏地阿拉伯領導的聯軍使用。

葉門衛生部長布海貝（Qasim Buhaibeh）表示，這次攻擊造成5人死亡、16人受傷，死傷者包括「負責守衛的人員及民間僱員」。

葉門2015年爆發內戰，沙烏地阿拉伯當年率領聯軍支持葉門政府。雙方歷經多年停火後，停戰協議於今年9月破裂，戰事再度升溫。

聯合國 機場 安理會

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