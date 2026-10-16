川普稱與俄中討論非核化 盼主要國家共同削減核武

美國總統川普今天表示，華府正與俄羅斯及中國展開會談，討論如何讓這些擁有全球最大核武庫的國家走向非核化。

路透社報導，根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）的資料，俄羅斯儲存的核彈頭數量居全球之冠，其次是美國和中國。不過，美國已部署的核彈頭數量多於俄羅斯。

川普接受保守派媒體「新聞頭條」（Newsmax）訪問時表示，他預期中國將在未來5年內追上美國的核武規模。

川普告訴「新聞頭條」，「這整件事令人遺憾，因為如果可能，我很樂意推動非核化。不過實際上，我們確實正與俄羅斯討論這件事，也正和中國討論非核化。」

「新聞頭條」報導，川普曾與中國國家主席習近平討論非核化。

川普發表上述談話之際，美俄「新戰略武器裁減條約」（New START）已於今年稍早到期。

這項條約簽署於2010年，原本僅允許延長一次，美國前總統拜登與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）曾同意將條約延長5年。若要再次延長，則須由行政部門作出決定。