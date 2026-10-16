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烏克蘭經不起與川普鬧翻？美媒盤點美軍這5項能力難以取代

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
烏克蘭近年積極發展自製武器，歐洲也擴大財政與軍事支援，使基輔對美國的依賴已較俄羅斯2022年全面入侵時大幅降低。不過，近期星鏈通訊受限，加上烏克蘭一度未收到俄軍彈道飛彈來襲預警，再度凸顯美國仍掌握若干難以取代的關鍵能力。路透
烏克蘭近年積極發展自製武器，歐洲也擴大財政與軍事支援，使基輔對美國的依賴已較俄羅斯2022年全面入侵時大幅降低。不過，近期星鏈通訊受限，加上烏克蘭一度未收到俄軍彈道飛彈來襲預警，再度凸顯美國仍掌握若干難以取代的關鍵能力。路透

華爾街日報報導，烏克蘭近年積極發展自製武器，歐洲也擴大財政與軍事支援，使基輔對美國的依賴已較俄羅斯2022年全面入侵時大幅降低。不過，近期星鏈通訊受限，加上烏克蘭一度未收到俄軍彈道飛彈來襲預警，再度凸顯美國仍掌握若干難以取代的關鍵能力。

美國總統川普近日要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯煉油廠，並呼籲澤倫斯基下台，使外界擔心華府可能進一步削減支援。軍事分析師蓋迪（Franz-Stefan Gady）指出，烏克蘭目前對美依賴已集中在「少數幾個關鍵領域」。

首先是SpaceX旗下星鏈（Starlink）及軍用版「星盾」（Starshield）。兩者在衛星覆蓋、訊號強度與傳輸能力上仍具獨特優勢。烏克蘭官員表示，近期星鏈通訊品質下降，已影響中程無人機攻擊與攔截俄軍噴射動力無人機，甚至有部隊因訊號中斷，導致無人機在飛行途中失去控制。歐洲與加拿大雖正開發替代系統，但最快也要到2028年才可能具備相近規模。

第二項是美國全球彈道飛彈預警系統。英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）研究員威辛頓（Thomas Withington）表示，這套冷戰時期建立的系統可偵測火箭發射熱訊號，再由全球雷達網確認，協助烏軍攔截來襲飛彈並向民眾預警。歐洲雖能提供衛星與空中情報，但在精準度、涵蓋範圍與飛彈預警能力上仍不及美國。蓋迪形容，這項能力「幾乎無可取代」。

在防空方面，烏克蘭仍高度依賴美製愛國者攔截彈對付俄軍彈道飛彈。不過，美國今年稍早為防禦伊朗攻擊中東美軍及盟友，已消耗大量庫存。歐洲與烏克蘭正加速研發替代系統，但短期內仍難完全補上缺口。

第四，美國情報也協助烏克蘭掌握俄羅斯防空部署。透過偵測俄軍防空系統的電磁訊號，美方可協助找出防空弱點，讓烏克蘭無人機與飛彈避開攔截。烏克蘭雖已建立自己的俄軍目標資料庫，但部分精密攻擊仍受益於美方提供的目標高度等資訊。

最後，歐洲盟友捐贈的F-16雖已成為烏軍重要戰力，但零件、維修、軟體升級與武器仍仰賴美國。相關物資多由歐洲盟友透過「烏克蘭優先需求清單」（PURL）出資採購。即使部分美製裝備零件在英國生產，供應仍須華府批准。

烏克蘭 川普 美軍

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