抗議總統砍高教經費 阿根廷師生示威與警衝突

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯今天爆發大規模示威，抗議總統米雷伊（Javier Milei）大幅削減預算、衝擊高等教育經費的政策。部分示威者與警方發生衝突。

法新社報導，數千名大學師生、工會成員及反對派社運人士聚集在國會大廈外抗議，活動大致和平。然而，數十名身穿連帽上衣的示威者脫離人群，向警方投擲石塊及其他物品，警方則以催淚瓦斯和水砲車驅散人群。雙方衝突持續約1小時。

國家安全部消息人士告訴法新社，衝突造成至少25人被捕，另有8名警員受傷。

一名年輕女性示威者揮舞的標語寫著：「讓我們走上街頭，就像法國那樣！」她所指的是法國近期有大批高中生走上街頭，持續抗議並爭取更好的教學環境。

就讀布宜諾斯艾利斯省馬坦薩大學（University ofMatanza）的學生柯羅奈爾（Victoria Coronel），也對教育環境日益惡化感到不滿，指校園設施損壞後遲未獲修繕，與法國學生抗議的訴求如出一轍。

她告訴法新社：「（老師們）離開了我們，因為他們的薪水根本不足以維持生計。」

這是米雷伊2023年底上任以來，因教育經費危機引發的第5場大規模示威。此前，法院已多次裁定政府必須遵守「2025年大學經費法」，要求政府增加對公立大學的資金挹注。

安全部長蒙特奧利瓦（Alejandra Monteoliva）指責示威者「企圖製造混亂」。她在社群平台X發文：「抗議的權利絕不等於行使暴力的權利。」

米雷伊競選期間承諾，將透過削減福利支出振興阿根廷疲弱的經濟並抑制失控通膨，最終贏得大選。上任後，他大幅削減公共支出，成功壓低通膨，但緊縮政策也對公立醫院、公立大學及退休人員造成極大衝擊。

米雷伊將維持預算平衡視為施政核心，先前以「政府沒錢」為由，否決一項要求增加支出並與通膨連動的法案。

根據布宜諾斯艾利斯大學（University of BuenosAires）國家經濟研究中心的數據顯示，今年上半年，阿根廷公立大學公共支出的實質規模，較2023年同期大減41%。

「2025年大學經費法」要求追溯至2023年12月，依通膨幅度調整教職員薪資，恢復發放學生獎學金，並增加大學營運補助。

這項法案最初獲國會通過，隨後遭米雷伊否決，但國會之後推翻總統的否決案。儘管法院多次裁定政府應落實這項法律，包括最高法院今年6月下令執行，政府至今仍不為所動。

歷史悠久的教師工會Conadu Historica秘書長斯塔蒂（Francisca Staiti）告訴法新社：「我們要求他們支付欠我們的錢。」

總統府發言人拉維耶（Adrian Ravier）13日表示，由於政府正循法律途徑處理，大學經費法目前處於「暫緩實施」的狀態。