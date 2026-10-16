川普批烏克蘭攻擊煉油廠可恥 稱澤倫斯基「難打交道」

美國總統川普今天批評烏克蘭再次攻擊俄羅斯煉油廠的行動「可恥」，並稱烏克蘭總統澤倫斯基比俄羅斯總統普丁更難打交道。稍早澤倫斯基宣布不再遵守川普提出的能源設施停火安排，美烏關係再添變數。

法新社報導，美國總統川普今天接受保守派媒體「新聞頭條」（Newsmax）訪問時被問及烏克蘭恢復攻擊俄羅斯煉油廠一事。他回答，「我認為這很可恥」，並稱這些攻擊正推高全球能源價格。

80歲的川普也將矛頭指向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），聲稱相較於俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），澤倫斯基較不願意為終結戰爭做出妥協。

川普表示，「這場戰爭應該很快就會結束。我認為他們兩人其實都希望戰爭結束，但我覺得，澤倫斯基比普丁更難打交道。」

在美烏關係日益緊張之際，澤倫斯基在布魯塞爾會晤北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（MarkRutte），並趕在16日出席歐盟峰會前，與多名歐洲領袖舉行一系列雙邊會談。

路透社報導，烏克蘭15日攻擊俄羅斯的1座煉油廠。這座煉油廠位於莫斯科東南方利珊（Ryazan），由國營石油巨擘俄羅斯石油公司（Rosneft）持有，煉油量約占全國煉油總量的5%，也是莫斯科的重要燃料來源之一。

利珊州州長馬可夫（Pavel Malkov）在Telegram發文表示，烏克蘭發動大規模無人機攻擊，導致這座煉油廠起火。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）則淡化烏克蘭長程攻擊的影響，並稱這些攻擊「沒有造成什麼特別重大的影響」。

川普11日突然宣布，俄烏雙方已同意停止攻擊能源設施。此後基輔暫停攻擊俄羅斯煉油廠，但俄羅斯持續以飛彈與無人機攻擊發電廠等能源設施，造成數十萬人無電可用。

澤倫斯基與川普的關係向來緊張，特別是2025年2月兩人在白宮橢圓形辦公室會面時，雙方一度爆發激烈口角。 此後澤倫斯基曾多次讚揚川普，並對美國援助烏克蘭表示感謝。近幾天來，儘管俄羅斯接連發動攻擊，他仍表示烏克蘭完全支持能源停火安排。

在15日刊登的專訪中，澤倫斯基告訴英國「金融時報」（Financial Times），烏克蘭已經失去耐心，不會再遵守停止攻擊俄羅斯煉油廠的要求。

克里姆林宮同日表示，烏克蘭攻擊俄羅斯能源基礎設施，違背美國推動和平的努力。克宮本週稍早也稱，「能源停火」的具體範圍尚未釐清，相關工作仍在進行。