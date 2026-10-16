快訊

台灣寶可夢中心開賣16款新品！「頭暈寶可夢」必收藏 皮卡丘悠遊卡太Q

助人反賠11萬！退休教授好心扶婦挨告心寒 法官仍勸行善遭網酸：好意思？

監守自盜！台南保全支開菜鳥 劫運鈔車上千萬鉅款騎車逃逸

聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭軍用版星鏈服務受限 路透：限制令出自白宮內部

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

路透社引述兩名美國官員和一名知情西方官員說法報導，烏克蘭用於戰場通訊及無人機作業的衛星系統服務受到限制，而限制命令出自美國白宮內部。

據報導，這些不具名官員表示，美國戰爭部高層接獲訊息，太空探索科技公司（SpaceX）向烏克蘭軍方提供「星盾」（Starshield）服務必須降速。星盾是「星鏈」（Starlink）服務的軍事級版本。

這些官員未說明白宮內部哪位人士做出這項決定或由誰負責執行命令。五角大廈是星盾的最大客戶。

烏克蘭官員本週表示，軍事級星鏈接收器安裝在高速移動的物體上時在烏克蘭停止運作，影響烏克蘭無人機的性能。這些無人機在烏克蘭領土上空仰賴接收器運作機載導引系統。

烏克蘭國防部一名人士今天表示，這些接收器目前在移動時已能運作，但速度上限僅為每小時100英里（約160公里）。

這項暫時限制關鍵通訊系統的舉動適逢美國總統川普近來施壓烏克蘭停止攻擊俄羅斯煉油廠。川普將能源價格飆升歸咎於這些攻擊，認為能源價格高漲會損害共和黨11月期中選舉選情。

但專家認為能源成本暴增主因是美國與以色列對伊朗的戰爭，這場戰爭引發伊朗對能源設施的報復性攻擊，並且實質封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

美國一名高階官員被問到星盾限制令一事時表示：「總統從未提出這種要求。」至於是否可能有其他政府官員提出上述要求，白宮未對此做出回應。

星盾是SpaceX專為政府與國家安全領域的客戶開發的服務，尤其是美國戰爭部。星盾以星鏈衛星群作為運作基礎。

烏克蘭官員表示，這些限制措施增加烏軍在俄羅斯占領區打擊俄軍和後勤的難度，也導致用於擊落俄羅斯「見證者」（Shahed）無人機的攔截型無人機變慢。

SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）昨天在社群平台X表示，由於星盾系統為美國政府所有與控制，任何速度或使用方面的限制皆由美國軍方或總統決定。

SpaceX、美國戰爭部及烏克蘭駐美大使館未回應置評請求。

烏克蘭 星鏈 白宮

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

烏克蘭軍用級星鏈遭限速影響作戰 路透：命令來自白宮內部

烏控美未預警又限星鏈 澤倫斯基：無異於協助俄國

烏克蘭控美國未預警和星鏈受限 馬斯克：澤倫斯基該下台了

烏「星盾」是誰限速？馬斯克不背鍋：由川普掌控

相關新聞

美共和黨最後關頭狂撒銀彈打廣告 期中選舉能逆轉勝？

美國期中選舉將在11月3日投票，美國總統川普領導的共和黨坐擁10億美元競選資金，幾乎是民主黨兩倍，卻因川普民調低迷，被迫從9月起付出比對手高出數倍價錢搶時段打廣告，期望靠砸錢逆轉劣勢。 美國民眾普遍對高昂生活成本不滿，也反對美國攻打伊朗，導致川普支持度徘徊在三成多低檔，恐拖累共和黨選情。共和黨陣營似乎有些措手不及，直到9月才開始大舉投放廣告，由於熱門廣告時段所剩不多，太晚進場付出的價格，是早期預訂價五倍以上。

從盧安達到加薩種族滅絕，2026年諾貝爾和平獎得主皮萊是誰？

南非籍的法官皮萊（Navanethem “Navi” Pillay）獲頒今年（2026）的諾貝爾和平獎，她曾擔任聯合國人權事務高級專員、國際刑事法院（ICC）法官、盧安達問題國際刑事法庭（ICTR）庭長等職務，現為國際法院（ICJ）特設法官，負責審理緬甸軍政府涉嫌種族滅絕羅興亞人一案，長期致力於捍衛國際法與人權價值，在不少涉及種族、婦女權益的國際司法案件上有所貢獻。

烏克蘭軍用級星鏈遭限速影響作戰 路透：命令來自白宮內部

烏克蘭官員本周表示，軍用級星鏈（Starlink）服務「星盾」（Starshield）的接收器安裝在高速移動的物體上時，會在烏克蘭境內停止運作，影響依賴這些接收器進行機載導引的烏克蘭無人機。路透15日獨家報導，2名美國官員及1名知情西方官員透露，限制烏克蘭使用星盾的命令來自白宮內部。

不開除也不讓做研究 1.2坪辦公室揭開日本高教權力黑洞

日本企業對付拒絕接受勸退的員工，有時是把你調去沒有實質工作的部門，讓你受不了自行離職。近日媒體揭露，日本頂尖國立大學也出現「大學版逼退室」，其中一名副教授被一步步架空，趕進1.2坪的辦公室獨自「工作」，彷彿被關進軟禁室。出手的不是校方或某一名教授，是同一研究院的一群教授。據說，這不是單一學校的情況，他們為什麼要逼走自己的年輕同僚？

川普政府女性高層接連離職 接任者全是男性

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：川普政府女性高層接連離職 接任者全是男性 頭條二：法國陷入惡性循環 財政危機成最大風險 頭條三：康乃爾性侵指控延燒 大學危機處理劇本再現

巴基斯坦學校屋頂坍塌釀35死逾50傷 倖存者稱彷彿天塌下來了

巴基斯坦一所私立學校今天屋頂坍塌，造成至少34名學童及一名教師死亡，另有50多人受傷。美聯社稱這是巴國歷來最嚴重的建物坍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。