烏克蘭軍用版星鏈服務受限 路透：限制令出自白宮內部

路透社引述兩名美國官員和一名知情西方官員說法報導，烏克蘭用於戰場通訊及無人機作業的衛星系統服務受到限制，而限制命令出自美國白宮內部。

據報導，這些不具名官員表示，美國戰爭部高層接獲訊息，太空探索科技公司（SpaceX）向烏克蘭軍方提供「星盾」（Starshield）服務必須降速。星盾是「星鏈」（Starlink）服務的軍事級版本。

這些官員未說明白宮內部哪位人士做出這項決定或由誰負責執行命令。五角大廈是星盾的最大客戶。

烏克蘭官員本週表示，軍事級星鏈接收器安裝在高速移動的物體上時在烏克蘭停止運作，影響烏克蘭無人機的性能。這些無人機在烏克蘭領土上空仰賴接收器運作機載導引系統。

烏克蘭國防部一名人士今天表示，這些接收器目前在移動時已能運作，但速度上限僅為每小時100英里（約160公里）。

這項暫時限制關鍵通訊系統的舉動適逢美國總統川普近來施壓烏克蘭停止攻擊俄羅斯煉油廠。川普將能源價格飆升歸咎於這些攻擊，認為能源價格高漲會損害共和黨11月期中選舉選情。

但專家認為能源成本暴增主因是美國與以色列對伊朗的戰爭，這場戰爭引發伊朗對能源設施的報復性攻擊，並且實質封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

美國一名高階官員被問到星盾限制令一事時表示：「總統從未提出這種要求。」至於是否可能有其他政府官員提出上述要求，白宮未對此做出回應。

星盾是SpaceX專為政府與國家安全領域的客戶開發的服務，尤其是美國戰爭部。星盾以星鏈衛星群作為運作基礎。

烏克蘭官員表示，這些限制措施增加烏軍在俄羅斯占領區打擊俄軍和後勤的難度，也導致用於擊落俄羅斯「見證者」（Shahed）無人機的攔截型無人機變慢。

SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）昨天在社群平台X表示，由於星盾系統為美國政府所有與控制，任何速度或使用方面的限制皆由美國軍方或總統決定。

SpaceX、美國戰爭部及烏克蘭駐美大使館未回應置評請求。