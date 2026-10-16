IPAC盤點英中關係 跨黨派議員關切加強管控中國影響力

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）盤點英國與中國在各領域的雙邊關係。IPAC成員、英國影子內閣外交大臣圖根哈特向中央社證實，英國去年7月起施行的外國影響力登記計畫（FIRS），原本主要是為了更有效應對中國。

圖根哈特（Tom Tugendhat）曾在英國保守黨執政期間、2022年9月至2024年7月擔任主責安全事務的內政副大臣，任內負責規劃FIRS機制和推動上路。

FIRS去年正式實施，但迄今被納入「加強管控」等級的國家只有俄羅斯和伊朗，遲不見屢被「軍情五處」（MI5）等英國情報安全機關點名示警的中國，引發部分國會議員質疑。

IPAC串聯45個國家與區域層級議會議員，成員逾320人，橫跨各國不同政黨，包含台灣。

2024年7月上台執政的英國工黨曾承諾動員政府跨部會力量、全面盤點對中關係，以強化對中戰略。

然而，盤點工程最終不僅在執行面遭批評缺乏透明度、迴避監督，盤點結論更從未以任何形式公布，僅被「濃縮」為去年6月發布的「國家安全戰略」其中3段，並散見於國防部「戰略防衛檢討」（SDR）零星段落。

相關作法遭質疑迫使英國各界在與中方接觸往來時，缺乏來自官方明確的戰略和風險指引，且不利解決存在多年的問題，即英國政府各部會之間、以及中央與地方之間，對中共治理下的中國在認知理解、應對能力和策略作為等層面，明顯有落差且未能協調一致。

此外，隨著今年7月上任的首相柏南（AndyBurnham）推動權力和資源下放，並以推進地方經濟發展為一大施政目標，中方是否將更有機會對英方「各個擊破」、加大力道發展原本即已著力甚深的「地方外交」，值得觀察。

IPAC於14日晚間在英國國會內部發表IPAC版英中關係盤點報告（China audit），檢視雙邊各領域關係，不僅供IPAC在英國及其他國家的成員參考，也上網開放公眾閱覽。

報告獲英國國會跨黨派議員背書，包括圖根哈特、下議院財政事務委員會主席希利爾（Meg Hillier）等指標議員。

值得一提的是，報告對中共政權本質和體制特色有不少著墨，包括北京在各式論述和敘事採用的現代西方政治和法律詞彙或概念，它們的語義往往已歷經「質變」，不能完全以西方的角度去理解或詮釋。

報告舉例，在北京當局的語境中，「務實」往往意味在雙邊關係中，較弱的一方理當「識時務」、接受一定程度的從屬關係。

在報告發表會上，圖根哈特回應中央社提問表示，外國影響力登記計畫（FIRS）其實原本主要是為了應對中國影響力而設計。俄羅斯和伊朗對英國的影響力不如中國全面，且英國與俄羅斯或伊朗沒有大量雙邊貿易。

至於中國為何遲未被納入FIRS的「加強管控」等級，圖根哈特表示，他無法回應這個問題，但或許是英國商業界有些人認為，一旦中國遭「加強管控」，業界須履行的FIRS義務將「過於繁重」。

「不過，事實上，不會有過於繁重的問題」，圖根哈特說，「除非你從事的活動與對外宣稱的不符」。

出席發表會的英國國會上議院議員艾爾頓勛爵（Lord Alton）指出，他擔任國會人權事務聯席委員會主席期間，委員會曾發布報告，明確一致建議政府將中國納入FIRS「加強管控」等級。

下議院議員、蘇格蘭民族黨（SNP）商業、貿易暨發展事務發言人克里斯勞（Chris Law）則說，一如經過多年辯論和敦促後，英國政府今年7月終於正式定調伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）為恐怖主義組織並列管；只要不放棄持續施壓，各界即可望促成英國政府讓中國入列FIRS「加強管控」。

報告主筆、IPAC秘書處政策和對外關係主管法勒（Evan Fowler）今天回應中央社詢問表示，未來或許有必要在英中關係盤點報告另起章節，探討對中關係如何影響英國與其他國家和國際組織的關係，「台灣將是該章節核心」。不過，是否推出這樣的新版報告，有賴英國和台灣的IPAC成員發起。

法勒提到，曾有其他國家的外交官向他透露，在該外交官服務的國家，政府處理對台關係按例以「一中政策」為指引，但其實真正了解「一中政策」的官員大概不超過5位，甚至高階官員的發言都可能與「一中政策」不符。

類似情形可見於不只一個國家。法勒指出，其中一個原因是中方相當善於形塑相關論述，並積極利用各國有壓力維持與中方接觸往來的現實。

然而，「一中政策」的內涵並非一成不變、不是鐵板一塊。法勒說，各國有必要在外交論述展現更大靈活度、更勇於主動形塑符合自身利益的語境和對中關係框架。

「一中政策」不同於北京當局強力推行的「一中原則」。各國有自己的「一中政策」，內涵互有差異。一般而言，「一中政策」未認可台灣是中國一部分。