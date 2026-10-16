駐巴西代表處國慶酒會 展現台灣民主韌性與科技實力

駐巴西代表處當地時間14日晚間在首都巴西利亞舉辦中華民國115年國慶酒會，邀集巴西與僑界友人共襄盛舉。活動除展現台灣民主發展成果與科技創新實力外，也凸顯台巴雙方在人工智慧、科技產業及文化交流等領域日益深化的合作前景。

根據代表處新聞稿，酒會於Villa Rizza宴會廳舉行，包括巴西大法官費柳（Ives Gandra Filho）、聯邦眾議員瑞德克爾（Lucas Redecker）、教廷駐巴西大使暨駐巴西使節團團長狄瓜托（Giambattista Diquattro），以及政府官員、各國使節、企業界及僑界代表等逾百位來賓出席，現場氣氛熱絡溫馨。

駐巴西代表廖志賢致詞表示，今年適逢中華民國115年國慶，也是台灣總統直選30週年，象徵民主制度已在台灣憲政發展歷程中穩固扎根。透過酒會播放的「國家的相簿」影片，與會賓客得以了解台灣數十年來面對各項挑戰所展現的勇氣與韌性，以及對民主、自由與正義價值的堅定承諾。

廖志賢指出，台灣是一個主權獨立、自由民主且科技先進的國家，與巴西共享民主自由等普世價值。近年台灣持續致力維持台海現狀及區域和平穩定，並在全球高科技產業鏈中扮演重要角色。

談及經貿發展時，廖志賢表示，在人工智慧與半導體產業帶動下，台灣經濟持續展現成長動能，資本市場規模亦不斷擴大。面對全球人工智慧浪潮，台灣憑藉完整產業聚落及創新研發能量，已成為國際社會高度重視的科技夥伴。

他表示，巴西正積極推動國家人工智慧發展計畫，未來數年將投入大量資源建構人工智慧生態系統。台灣在半導體、伺服器、電子零組件、高效能運算及人工智慧基礎設施等領域具備豐富經驗與技術優勢，可望成為巴西重要合作夥伴。未來雙方可透過深化經貿往來、促進產學合作及擴大投資交流，共同開創更多發展機會。

為展現台灣多元文化特色，酒會現場特別規劃台灣攝影作品展覽區，展出14幅曾於巴西利亞購物中心展出的攝影作品，呈現台灣自然景觀、人文風貌及社會發展成果，獲得來賓一致好評。

此外，會場設置阿里山烏龍茶品茗專區，向巴西友人介紹台灣茶文化，並提供享譽國際的噶瑪蘭威士忌試飲，深受來賓歡迎。主辦單位也準備台灣簡介資料、台巴雙國旗徽章及多項文宣品，向與會人士介紹台灣在民主治理、經濟發展、科技創新及文化多元等方面的成就，進一步增進各界對台灣的認識與瞭解。