烏克蘭軍用級星鏈遭限速影響作戰 路透：命令來自白宮內部

烏克蘭官員本周表示，軍用級星鏈（Starlink）服務「星盾」（Starshield）的接收器安裝在高速移動的物體上時，會在烏克蘭境內停止運作，影響依賴這些接收器進行機載導引的烏克蘭無人機。路透15日獨家報導，2名美國官員及1名知情西方官員透露，限制烏克蘭使用星盾的命令來自白宮內部。

星盾由SpaceX開發，以星鏈衛星群為骨幹，專門為政府及國家安全客戶提供服務，五角大廈是最大客戶。官員表示，美國國防部領導層接獲要求降低烏軍星盾服務速度的訊息，但未透露白宮內由誰做出決定，也未說明由誰負責執行。

烏克蘭國防部一名人士15日表示，接收器目前已能在移動時運作，但僅限於時速160公里以下。烏克蘭官員指出，這些限制使烏軍打擊俄軍及占領區後勤設施的任務更加困難，也使負責擊落俄羅斯「見證者」（Shahed）無人機的攔截無人機速度減慢。

一名烏克蘭資深官員表示，星盾服務受到限制後，烏方13日及14日致電白宮、國務院及五角大廈的資深官員尋求解答，獲告知這是白宮的決定。

SpaceX執行長馬斯克14日在X表示，星盾系統由美國政府擁有並控制，任何速度或使用限制均由美國軍方或總統決定。對於星盾限制命令，一名美國資深官員表示：「總統從未提出過這樣的要求。」白宮未回應政府其他官員是否可能提出要求的問題。SpaceX、美國國防部及烏克蘭駐美國大使館均未回應詢問。

烏克蘭星盾服務受到限制，正值美國總統川普向基輔施壓，要求停止攻擊俄羅斯煉油廠。川普將能源價格飆漲歸咎於烏軍攻擊，而油價上漲正衝擊共和黨在11月期中選舉的選情。不過，專家指出，能源成本飆升主要源於美國與以色列對伊朗發動的戰爭，這場戰爭引發伊朗攻擊能源設施。