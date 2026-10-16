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烏克蘭軍用級星鏈遭限速影響作戰 路透：命令來自白宮內部

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭頓內茨克州前線城鎮波克羅夫斯克附近架設的星鏈衛星網路系統，攝於2025年4月10日。路透
烏克蘭頓內茨克州前線城鎮波克羅夫斯克附近架設的星鏈衛星網路系統，攝於2025年4月10日。路透

烏克蘭官員本周表示，軍用級星鏈（Starlink）服務「星盾」（Starshield）的接收器安裝在高速移動的物體上時，會在烏克蘭境內停止運作，影響依賴這些接收器進行機載導引的烏克蘭無人機。路透15日獨家報導，2名美國官員及1名知情西方官員透露，限制烏克蘭使用星盾的命令來自白宮內部。

星盾由SpaceX開發，以星鏈衛星群為骨幹，專門為政府及國家安全客戶提供服務，五角大廈是最大客戶。官員表示，美國國防部領導層接獲要求降低烏軍星盾服務速度的訊息，但未透露白宮內由誰做出決定，也未說明由誰負責執行。

烏克蘭國防部一名人士15日表示，接收器目前已能在移動時運作，但僅限於時速160公里以下。烏克蘭官員指出，這些限制使烏軍打擊俄軍及占領區後勤設施的任務更加困難，也使負責擊落俄羅斯「見證者」（Shahed）無人機的攔截無人機速度減慢。

一名烏克蘭資深官員表示，星盾服務受到限制後，烏方13日及14日致電白宮、國務院及五角大廈的資深官員尋求解答，獲告知這是白宮的決定。

SpaceX執行長馬斯克14日在X表示，星盾系統由美國政府擁有並控制，任何速度或使用限制均由美國軍方或總統決定。對於星盾限制命令，一名美國資深官員表示：「總統從未提出過這樣的要求。」白宮未回應政府其他官員是否可能提出要求的問題。SpaceX、美國國防部及烏克蘭駐美國大使館均未回應詢問。

烏克蘭星盾服務受到限制，正值美國總統川普向基輔施壓，要求停止攻擊俄羅斯煉油廠。川普將能源價格飆漲歸咎於烏軍攻擊，而油價上漲正衝擊共和黨在11月期中選舉的選情。不過，專家指出，能源成本飆升主要源於美國與以色列對伊朗發動的戰爭，這場戰爭引發伊朗攻擊能源設施。

烏克蘭 星鏈 命令

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