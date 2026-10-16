快訊

美國小學爆槍擊4死！3名兒童遇害 16歲槍手遭民眾擊斃

賴惠員關心賈永婕不是第一次！他翻出2年前質詢紀錄 曝今惹議敗在1句話

薔琵颱風上看強颱！下周「這3天」最接近台灣 光復節連假前天氣看它臉色

聽新聞
0:00 / 0:00

民主剛果伊波拉疫情擴散至第8省 增添抗疫挑戰

中央社／ 塞內加爾首都達卡15日綜合外電報導

兩名衛生官員今天表示，剛果民主共和國（民主剛果）的伊波拉（Ebola）疫情已擴散到一個毗鄰中非共和國的新省分，對當局抗疫構成新挑戰。

路透社報導，北烏班吉省（North Ubangi）成為第8個受到這次邦迪布焦伊波拉病毒（Bundibugyo virusdisease）疫情影響的省分。

這波疫情自5月中旬宣布以來，已成為紀錄上規模第2大的伊波拉疫情，累計超過9000例確診、逾4000人病故。

官員指出，北烏班吉省已確認兩起病例，但民主剛果當局尚未正式公布。

伊圖里省（Ituri）仍是這波疫情的重災區，但近日北基伍省（North Kivu）病例數也有所增加。

另外，在南基伍省（South Kivu）、楚波省（Tshopo）、上韋萊省（Haut-Uele）、下韋萊省（Bas-Uele）及南烏班吉省（South Ubangi）也都有確診病例。

除了在民主剛果境內持續蔓延，這波疫情也波及烏干達及肯亞。

烏干達已於8月宣布伊波拉疫情結束。肯亞本月稍早通報首起伊波拉感染案例，並於昨天宣布出現第2例，患者為首例確診者的近親。

伊波拉疫情 疫情 民主剛果

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

俄羅斯不明肺炎死亡案例 港人增購口罩戒備

印尼跨境霾害影響新加坡 民眾重拾口罩政府發放N95

美控中國駭客滲透 斐濟找紐西蘭情報機構助改革

CNN：烏克蘭愛國者飛彈耗盡 澤倫斯基籲美增援與川普分歧加深

相關新聞

川普政府女性高層接連離職 接任者全是男性

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：川普政府女性高層接連離職 接任者全是男性 頭條二：法國陷入惡性循環 財政危機成最大風險 頭條三：康乃爾性侵指控延燒 大學危機處理劇本再現

巴基斯坦學校屋頂坍塌釀35死逾50傷 倖存者稱彷彿天塌下來了

巴基斯坦一所私立學校今天屋頂坍塌，造成至少34名學童及一名教師死亡，另有50多人受傷。美聯社稱這是巴國歷來最嚴重的建物坍...

停火三天卻面臨持續轟炸 烏克蘭：恢復攻擊俄煉油廠

烏克蘭總統澤倫斯基接受英國金融時報（FT）專訪時說，烏克蘭應美方要求暫停攻擊能源設施三天，俄軍卻持續轟炸，坦言感覺遭到美國總統川普背叛，因此將恢復攻擊俄國煉油廠。俄方則通報，烏軍15日打擊一座位於莫斯科南方的煉油廠。

美想拿走俄資產並解凍 歐洲：門都沒有

英國金融時報十四日引述四位知情人士報導，美國向歐洲國家提議解凍俄羅斯四年多前入侵烏克蘭後，俄方被凍結的主權資產，並轉移至華府監督的機構，以重啟俄烏和談。

美中俄峰會玩真的？王毅會俄外長 討論「與美關係」

十一月十八、十九日，亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議將在中國大陸深圳登場，在俄羅斯總統普亭對美中俄峰會做出積極表態後，屆時會否成真備受關注。大陸外長王毅十四日在亞塞拜然首都巴庫與俄國外長拉夫羅夫會面，俄方提到俄中外長討論「與美國的關係」。

烏「星盾」是誰限速？馬斯克不背鍋：由川普掌控

烏克蘭無人機仰賴美國科技富豪馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）「星鏈」網路導航。但星鏈衛星提供烏克蘭的部分服務十三日突受限，多項對俄作戰任務因此受阻。他十四日暗示，烏克蘭武裝部隊是使用星鏈的軍用版「星盾」，這由美國政府掌控，所有關於其網速或使用限制，均由美國總統川普和美軍定奪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。