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民主剛果伊波拉疫情擴散至第8省 增添抗疫挑戰
兩名衛生官員今天表示，剛果民主共和國（民主剛果）的伊波拉（Ebola）疫情已擴散到一個毗鄰中非共和國的新省分，對當局抗疫構成新挑戰。
路透社報導，北烏班吉省（North Ubangi）成為第8個受到這次邦迪布焦伊波拉病毒（Bundibugyo virusdisease）疫情影響的省分。
這波疫情自5月中旬宣布以來，已成為紀錄上規模第2大的伊波拉疫情，累計超過9000例確診、逾4000人病故。
官員指出，北烏班吉省已確認兩起病例，但民主剛果當局尚未正式公布。
伊圖里省（Ituri）仍是這波疫情的重災區，但近日北基伍省（North Kivu）病例數也有所增加。
另外，在南基伍省（South Kivu）、楚波省（Tshopo）、上韋萊省（Haut-Uele）、下韋萊省（Bas-Uele）及南烏班吉省（South Ubangi）也都有確診病例。
除了在民主剛果境內持續蔓延，這波疫情也波及烏干達及肯亞。
烏干達已於8月宣布伊波拉疫情結束。肯亞本月稍早通報首起伊波拉感染案例，並於昨天宣布出現第2例，患者為首例確診者的近親。
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