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羅馬尼亞黑海商船遭無人機襲擊起火 造成7人失蹤

中央社／ 布加勒斯特15日綜合外電報導

兩艘化學品運輸船於羅馬尼亞黑海沿岸附近遭無人機擊中並起火燃燒，搜救團隊今天搜尋7名失蹤船員，再度引發外界對這條烏克蘭使用的重要航運路線安全的疑慮。

路透社報導，羅馬尼亞總統達恩（Nicusor Dan）證實這兩艘船遭到無人機攻擊，但拒絕透露是否為俄羅斯所為；與此同時，北大西洋公約組織（NATO）一名軍方消息人士則表示，無人機來自俄羅斯。

這名NATO消息人士說：「在羅馬尼亞領海內導致兩艘運輸船起火的無人機來自俄羅斯。」

這兩艘船當時停泊在通往多瑙河的蘇利納（Sulina）運河河口附近，是烏克蘭使用的重要出口航道。俄羅斯已多次攻擊烏克蘭的黑海港口。兩艘船中，一艘位於羅馬尼亞領海內，另一艘則在領海外。

羅馬尼亞官員表示，這幾名失蹤船員當時身在掛有聖馬利諾國旗的運輸船「葡萄酒貿易商號」（WineTrader）上，船上共有12名船員。這艘船在蘇利納運河東南方13海里處遭擊中，當時位於羅馬尼亞領海外1海里。另有5名船員獲救。

另一艘船是懸掛葛摩國旗的化學品及油輪「雅拉J」（Yara J），昨天深夜在蘇利納東南方8至10海里、羅馬尼亞領海內遭擊中後起火，所有船員均平安。

這些攻擊是黑海西部商船接連遇襲事件中的最新一起。過去10天，羅馬尼亞及其鄰國、NATO成員國保加利亞沿岸附近，至少還有5艘貨船遭擊中，據報至少有23名船員失蹤或死亡。這些攻擊發生在北約成員國領海外。

羅馬尼亞總統達恩表示：「黑海局勢嚴峻。商船遭到攻擊並沉沒，船員在距離羅馬尼亞和保加利亞海岸很近的海域喪生、受傷或失蹤。人命、全球貿易及關鍵基礎設施都面臨風險。」

羅馬尼亞 失蹤 無人機

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