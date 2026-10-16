巴基斯坦學校屋頂坍塌釀35死逾50傷 倖存者稱彷彿天塌下來了

巴基斯坦一所私立學校今天屋頂坍塌，造成至少34名學童及一名教師死亡，另有50多人受傷。美聯社稱這是巴國歷來最嚴重的建物坍塌事故，一名教師稱當下感覺像天塌下來了。

事發地點為巴國西北部開柏普赫圖赫瓦省（KhyberPakhtunkhwa）首府白夏瓦市（Peshawar）的阿爾海爾學校（Al-Khair school）。

瑞丁夫人醫院（Lady Reading Hospital）發言人阿西姆（Mohammad Asim）表示，傷亡學童年齡介於6歲至12歲，最年長者為14歲。

他表示，部分傷者情況危急。醫院已宣布進入緊急狀態，醫護人員正在搶救傷患。

事發數小時後，緊急應變單位發言人費齊（BilalFaizi）表示，廢墟下已無受困者，工作人員已清除瓦礫。

他告訴美聯社，有兩間教室的屋頂在2、3年級學生與教師上課時坍塌，當局接獲通報後，救護車與災害應變人員於5分鐘內從鄰近設施趕到現場。

他指出，後續共有近百名救援人員投入搶救，當救援人員抵達時，驚慌失措及哀傷的家長們也在現場試圖協助。

費齊還說，迅速疏散成功挽救至少40條性命，另有十多名兒童僅受輕傷。

事發之後，數百名哀悼者聚集在墓地進行聯合葬禮祈禱，悲傷氛圍籠罩整個社區，清真寺擴音器不斷廣播，呼籲居民一同為罹難者祈禱。

居民表示，多數罹難兒童就住在學校所在社區，大家不確定應該先到哪個痛失親人的家庭致哀。

受傷教師薩曼（Mahwish Zaman）在病床上告訴美聯社，該校從幼兒園至5年級大約有1200名學生，事發時她就在教室，屋頂突然坍塌，感覺像天塌下來一般，她在醫院才恢復意識。

巴基斯坦經常發生建築坍塌事故，該國建築標準往往未被落實，許多建物採用劣質材料，且為壓低成本而無視安全規範。