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葉門叛軍襲政府臨時首都總統府 傳釀至少4死10傷

中央社／ 亞丁15日綜合外電報導

葉門叛軍「青年運動」今天對葉門政府臨時首都亞丁（Aden）的總統府馬希克宮（Al-Maashiq Palace）發動奪命飛彈攻擊，消息人士稱至少4人死亡、10人受傷。

獲伊朗支持的青年運動（Houthi）於2014年占領葉門首都沙那（Sanaa）及北部許多地區，引發以沙烏地阿拉伯為首的部隊隔年3月開始軍事介入。

之後葉門內戰曾維持數年停火。今年2月，美國聯手以色列對伊朗發動空襲，引爆中東戰爭。但近來葉門停火破裂，青年運動於9月發起閃電攻勢，並持續攻擊受國際承認的葉門政府及其支持者沙烏地，使得中東地區戰爭重心出現轉移。

最近幾週，青年運動拿下葉門紅海（Red Sea）沿岸大片區域。政府軍方面雖在沙烏地空中支援下展開反擊，至今仍未能扭轉青年運動的戰果。

葉門政府軍消息人士表示，今天針對亞丁馬希克宮的攻擊造成至少4死10傷。

法新社記者目擊濃煙升起，居民回報攻擊期間聽見爆炸聲響。這是自7月葉門內戰重燃以來，該建築群首次遭到攻擊。

葉門資訊部長厄亞尼（Moammar al-Eryani）表示，總理與內閣部長安然無恙。他說這次攻擊一共動用5枚飛彈。

與青年運動有關的媒體則稱，他們鎖定「由沙烏地軍官領導的馬希克宮軍事行動總部，以及其所屬的武器庫」。

沙國今天指控伊朗助長葉門局勢惡化，稱伊朗持續武裝並訓練青年運動。

沙烏地領導的聯軍另表示，青年運動朝沙國南部及海米斯穆謝特市（Khamis Mushait）發射的無人機已遭攔截。

葉門政府軍指出，青年運動也向葉門中部戰略產油重鎮馬里卜市（Marib）發射了「數枚彈道飛彈」。

葉門 總統府 中東

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