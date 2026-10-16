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CNN：烏克蘭愛國者飛彈耗盡 澤倫斯基籲美增援與川普分歧加深

中央社／ 基輔15日綜合外電報導

一名知情人士今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），烏克蘭已耗盡美製愛國者（Patriot）防空系統的飛彈，使烏克蘭在面對俄羅斯彈道飛彈攻擊時更加脆弱。

CNN報導，這個嚴峻的局勢發展，正值美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）之間交鋒日益激烈之際。近日，白宮因達成一項進口俄羅斯柴油的協議而備受各界抨擊，同時還不斷對烏克蘭施壓，要求烏克蘭暫停攻擊俄羅斯的石油基礎設施。

澤倫斯基表示，川普與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）達成的協議讓他感到被背叛，隨後並宣布烏克蘭將繼續攻擊俄羅斯煉油廠。

數月來，澤倫斯基屢次警告，烏克蘭的美製愛國者攔截飛彈即將耗盡。這類飛彈是少數能夠攔截彈道飛彈的防禦武器之一。

然而，這些攔截飛彈不僅價格昂貴，全球供應也十分短缺。隨著伊朗戰爭爆發，其他國家不是已耗盡自身的庫存，就是尋求強化自身防空系統的防禦能力。

消息人士告訴CNN：「由於缺乏攔截飛彈，上一次攻擊中幾乎所有的彈道飛彈都未能被攔截。」

俄國彈道飛彈在這波13日深夜至14日清晨的攻擊中，擊中基輔3座發電廠，並以哈爾科夫（Kharkiv）的能源設施為目標。基輔當天有4人死亡、25人受傷。

烏克蘭空軍先前表示，在抵禦這波攻擊時攔截了4枚俄羅斯彈道飛彈，這顯示烏克蘭可能已動用所剩不多的愛國者攔截飛彈。

外界認為，這並非烏克蘭首次耗盡愛國者攔截飛彈。澤倫斯基也多次公開表示，烏克蘭為獲取更多飛彈庫存正面臨嚴峻挑戰。

8月中旬，CNN成為首家獲准進入烏克蘭境內、採訪愛國者防空系統的媒體。當時，烏克蘭官員透露，該國的攔截飛彈幾乎已經耗盡。

澤倫斯基8月接受CNN訪問時表示，他每天都要與盟友打「數百萬通」電話，努力協商取得更多愛國者飛彈。當時他說，烏克蘭現有的攔截飛彈數量，僅達迫切所需數量的1/10。

一個月後，這名烏克蘭總統的語氣轉趨樂觀，聲稱烏克蘭「將取得美國授權，生產愛國者飛彈」。然而，川普最終拒絕說明自己是否同意這項安排，而相關生產授權也始終沒有下文。

近幾天來，隨著華府要求基輔停止攻擊俄羅斯燃料設施，而莫斯科仍持續猛烈攻擊烏克蘭能源基礎設施，澤倫斯基與川普之間的緊張關係進一步升高。

澤倫斯基接受英國「金融時報」（Financial Times）專訪時，語氣激烈地表示，除非美國至少提供更多愛國者攔截飛彈，否則他不會同意停止攻擊俄羅斯能源設施。他也表示，當他向美方要求更多防空系統時，美國卻削弱星鏈（Starlink）的服務。

澤倫斯基14日發布公開聲明，再次呼籲美國提供更多攔截飛彈。他說：「美國總統擁有所有有效且必要的工具，可以透過實力、正義及對侵略者施壓，讓和平更快到來。我們要求美國額外提供愛國者攔截飛彈給烏克蘭。」

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