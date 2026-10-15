沙烏地稱數週前已邀青年運動在阿曼會談 但遭到拒絕

烏克蘭無人機仰賴美國科技富豪馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）「星鏈」網路導航。但星鏈衛星提供烏克蘭的部分服務十三日突受限，多項對俄作戰任務因此受阻。他十四日暗示，烏克蘭武裝部隊是使用星鏈的軍用版「星盾」，這由美國政府掌控，所有關於其網速或使用限制，均由美國總統川普和美軍定奪。

2026-10-16 00:00