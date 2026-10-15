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沙烏地稱數週前已邀青年運動在阿曼會談 但遭到拒絕

中央社／ 利雅德15日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯今天指控伊朗支援葉門叛軍「青年運動」（Houthi）持續與其對戰，並表示沙烏地早在幾週前已主動接觸青年運動提議在鄰國阿曼進行會談，但遭到對方拒絕。

法新社報導，沙烏地阿拉伯與青年運動的衝突近幾週加劇。沙烏地外交部負責公共外交事務的副部長克林姆立（Rayed Krimly）今天在1場線上記者會上表示，他們認為青年運動讓緊張情勢升高，是受到伊朗煽動。

克林姆立說：「伊朗違反聯合國安全理事會（UNSC）的決議，持續提供青年運動武器、訓練及支持。」

他還表示，這波衝突升溫剛開始時，沙烏地阿拉伯便詢問青年運動是否願意在阿曼首都馬斯開特（Muscat）會面，但遭到拒絕。

克林姆立說：「這是（雙方）最後一次聯繫，發生在幾週前。」

阿曼 沙烏地阿拉伯 伊朗

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