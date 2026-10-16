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「美中俄峰會」玩真的？王毅會俄外長 討論「與美關係」

聯合報／ 記者廖士鋒、編譯茅毅／綜合報導
大陸外交部長王毅（右二）在亞塞拜然首都巴庫會見俄羅斯外長拉夫羅夫（左二）。新華社
大陸外交部長王毅（右二）在亞塞拜然首都巴庫會見俄羅斯外長拉夫羅夫（左二）。新華社

十一月十八、十九日，亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議將在中國大陸深圳登場，在俄羅斯總統普亭對美中俄峰會做出積極表態後，屆時會否成真備受關注。大陸外長王毅十四日在亞塞拜然首都巴庫與俄國外長拉夫羅夫會面，俄方提到俄中外長討論「與美國的關係」。

十四日「王拉會」時，王毅說，「相信在俄方等各方支持下，ＡＰＥＣ中國年將取得豐碩成果，攜手重振亞太共同體歷史進程，為亞太發展合作注入強勁動力」。拉夫羅夫說，俄方全力支持中方辦好ＡＰＥＣ領袖會議；普亭將赴深圳出席該會議，俄方期待今年第三次「普習會」，前兩次分別是普亭訪中及吉爾吉斯首都比許凱克上合組織峰會。

俄新社（ＲＩＡ）報導，「拉王會」還討論俄烏衝突及伊朗周邊情勢；兩人就雙邊政治對話問題進行「對表」，聚焦落實俄中領袖達成的協議，和籌備俄中領袖即將舉行的一系列活動。

另外，關於ＡＰＥＣ相關會議的籌備情況，深圳當局十五日宣布，將推出「一攬子出行舉措」；屆時將分區域、分時段、分路段實施臨時交管，同步宣導綠色出行、居家辦公、錯峰出行、帶薪休假，並加大公共交通運力調配，最大限度降低對市民的影響。

在上述會議期間，深圳的黨政機關、事業單位及國企除了保障任務車輛，公務和國企公車按九成比例暫停使用；地鐵視情況加密班次、延長運營時間；新增五十條公交地鐵接駁專線，公交整體運力提升兩成；會議期間地鐵、公交執行票價五折優惠；交管措施將按梯次發布。

王毅 普亭 俄羅斯

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