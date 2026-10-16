停火三天卻面臨持續轟炸 烏克蘭：恢復攻擊俄煉油廠

烏克蘭總統澤倫斯基接受英國金融時報（FT）專訪時說，烏克蘭應美方要求暫停攻擊能源設施三天，俄軍卻持續轟炸，坦言感覺遭到美國總統川普背叛，因此將恢復攻擊俄國煉油廠。俄方則通報，烏軍15日打擊一座位於莫斯科南方的煉油廠。

川普近期單方面宣布俄烏已同意能源停火，但這項說法從未獲得雙方公開證實。在這之後，俄羅斯仍持續襲擊烏克蘭的能源基礎設施。

澤倫斯基表示，烏方已應美國要求，暫停攻擊能源設施三天，但俄軍仍持續轟炸烏克蘭能源設施，過去一周造成逾100名平民喪生。他說：「攻擊煉油廠的禁令已經解除。我們不再配合。」澤倫斯基說，美方曾警告烏克蘭，不停手就切斷情報，事後卻稱是技術故障。他認為星鏈服務受阻是刻意為之。

澤倫斯基批評川普欣賞普丁，也質疑美俄做生意可能替俄方作戰提供更多資金。他表示，若要烏方在俄軍持續攻擊下停手，最低條件是提供更多美製愛國者攔截飛彈。

另一方面，烏克蘭無人機仰賴科技富豪馬斯克旗下SpaceX公司的星鏈（Starlink）衛星網路導航，攻擊俄羅斯目標並保護領空。但烏克蘭官員表示，部分星鏈服務13日突然受限，多項作戰任務因此受阻。馬斯克則暗示，限制烏克蘭部分武器移動速度及維持星鏈網路連線的決定，背後可能涉及美國政府。

烏克蘭總統澤倫斯基的顧問貝斯克列斯特諾夫（Serhiy Beskrestnov）14日上午在Telegram上表示，這些限制「很明顯不可能是巧合」，而是與「當前的政治局勢」，也就是基輔與華府之間最新的緊張關係有關。

烏克蘭前國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在X表示，連線截至14日晚間已部分恢復。他寫道：「現在，完全取消星盾的速度限制，對烏克蘭的國防至關重要。」他並感謝馬斯克，請求他「持續支持」。

馬斯克約一小時後回覆，表示星鏈的軍用級服務星盾由美國政府擁有和控制，「任何速度或使用限制，都由美國軍方決定，最終由美國總統決定」。他還指出，星鏈是用於「民用或防禦活動，不能用於進攻性軍事行動，因為商業公司這麼做並不適當」。

另據路透引述知情人士報導，美國考慮鬆綁對影子船隊的制裁，這些船隻從包括俄羅斯、伊朗和委內瑞拉在內的國家運輸石油和石油產品，此舉旨在降低全球貨運價格。