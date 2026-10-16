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川普的文字獄來了？ 美國希望其他國家要聽話把AI改名SI

美想拿走俄資產並解凍 歐洲：不可能絕對不可能

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
俄羅斯遭凍結的大部分資產保管在比利時布魯塞爾的Euroclear。路透
俄羅斯遭凍結的大部分資產保管在比利時布魯塞爾的Euroclear。路透

英國金融時報十四日引述四位知情人士報導，美國向歐洲國家提議解凍俄羅斯四年多前入侵烏克蘭後，俄方被凍結的主權資產，並轉移至華府監督的機構，以重啟俄烏和談。

美方上周在邁阿密舉行的會談提出此一構想。與會者包括美國中東特使威科夫、川普女婿庫許納，及烏克蘭、法國、德國、英國、歐盟和北約（ＮＡＴＯ）官員。

美方代表會中提出幾種解凍方案，包含將俄國資產轉移至新設且由華府監督的特殊目的金融機構。

俄國凍結資產的使用方式，是俄烏和談的議題之一，解凍方式及資金用途仍有待討論。各方已提出幾種戰後使用這些資產的構想。與談的烏方代表說，烏美此前也曾討論此事。

華府已要求基輔提出俄國資產使用計畫，包括烏方將如何運用，將如何與世界銀行（ＷＢ）合作推動改革、打擊貪腐和建立問責機制。

但歐方代表會中拒絕美方所提方案。與會歐洲國家官員反對放棄對俄國資產的全部控制權，也反對將任何一部分歸還俄國；美方已被歐方明確告知，「門都沒有」。

烏克蘭的西方盟友二○二二年因應俄國侵烏而凍結約二六○○億歐元（台幣約九點六兆元）的俄國國家資產，大多存放在歐盟國家。這些國家大多基於法律上的疑慮，反對動用這些資產的本金。烏克蘭從七大工業國集團（Ｇ７）取得的四五○億歐元（台幣約一點七兆元）貸款，則以歐盟境內這些資產的孳息為擔保籌措。

烏克蘭及部分歐洲國家主張，應將凍結資產用於援烏。川普政府去年十一月提出的廿八點俄烏和平計畫，也包含類似的資產處理方案，但尚未取得進展。美方上周的提案令歐洲和烏克蘭感到震驚，也引發外界對川普政府意圖的質疑。

相較於歐洲國家，川普政府在如何向俄國施壓促使俄烏終戰上，採取截然不同的做法。

歐盟領袖去年底矢言，若戰後俄國未支付戰爭賠償，將動用這些資產支付烏克蘭重建費用。然而，由於解凍資產必須獲歐盟廿七個成員國一致同意，因此達成共識的可能性不高。

克里姆林宮發言人佩斯科夫則說，俄國將盡全力取回遭竊資產；這包括法律工作、法院訴訟程序和司法追訴。

不過，十四日訪問倫敦的烏克蘭總統澤倫斯基獲英國首相柏能力挺。柏能形容近幾天對烏克蘭而言「既非常黑暗又艱難」，但英國是烏克蘭的「後盾」，這點「絕不會變」。

另外，歐盟峰會十五、十六日在布魯塞爾舉行。歐盟理事會主席柯斯塔說，烏克蘭仍是歐盟核心的優先事項；歐盟將重申持續支持烏克蘭抗俄；鑒於俄國加大對烏克蘭基礎設施的攻擊力道，在冬季即將來臨前，歐方將聽取澤倫斯基說明烏方的相關運作與需求。

資產 俄烏 俄國

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