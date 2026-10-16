澤倫斯基痛心「感覺遭美國背叛」

對於美國總統川普宣布美俄達成俄羅斯供應柴油的協議、俄烏達成「能源停火」後烏克蘭能源設施仍遭俄國攻擊，和「星鏈」服務突被降速，是否感到遭美方背叛，烏克蘭總統澤倫斯基十四日晚間接受英國記者摩根專訪時直言，「事實上，的確如此」。

澤倫斯基說，美方此前對烏方表明，不暫停攻擊就中斷情報共享，之後改口稱是技術問題。但他認為，星鏈服務受阻是美方刻意為之；美方選擇關閉星鏈，對烏美盟友關係「絕對是瘋狂舉動」。

澤倫斯基還說，「我希望，這（星鏈服務受阻）是個錯誤或重大的技術問題。我不清楚，但我們正請他們恢復運作、重開系統」。

澤倫斯基批評川普對俄國總統普亭的「欣賞」，並質疑美國與俄國做生意可能為俄國入侵烏克蘭提供更多資金。澤倫斯基也對川普喊話稱，若要烏方在俄方持續攻擊下暫停攻擊，最低條件是提供烏方更多美製「愛國者」攔截飛彈。

澤倫斯基明言，「當川普選擇站在另一邊，而非我們這邊，真令人很痛心；我認為，他的幕僚顧問走錯方向。我不知道是誰將他推向錯的立場，這不是歷史正確一方」。

澤倫斯基指控烏克蘭「盟友」未預警近兩天俄國發動的一連串猛攻，完全不合理。他還指控俄國錯失降低烏俄緊張的機會，且俄國從未如此明目張膽地顯露對美國的不尊重。

澤倫斯基十四日在接受英國金融時報專訪時也說，烏方此前已應美方要求，暫停攻擊俄國能源設施三天，但鑒於俄軍仍持續攻擊烏克蘭能源設施，過去一周造成逾一百名平民喪生；因此暫停攻擊俄國煉油廠的禁令已解除，「我們不再奉陪（能源停火）」。俄國利珊州州長馬可夫十五日隨即在社媒發文表示，當地一座煉油廠被烏克蘭攻擊失火。

澤倫斯基十五日同樣在社媒寫道，這場戰爭，「需要合作夥伴對我們坦承，重要的是所有美國人都別站在侵略者那邊」。