烏「星盾」是誰限速？馬斯克不背鍋：由川普掌控

烏克蘭無人機仰賴美國科技富豪馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）「星鏈」網路導航。但星鏈衛星提供烏克蘭的部分服務十三日突受限，多項對俄作戰任務因此受阻。他十四日暗示，烏克蘭武裝部隊是使用星鏈的軍用版「星盾」，這由美國政府掌控，所有關於其網速或使用限制，均由美國總統川普和美軍定奪。

星鏈十三日晚間將連線速度上限設為每小時一六○公里，「終端」（如無人機等武器的接收器）的移動速度一超過這個速度，就會中斷連線。烏克蘭無人機大多安裝該接收器作為導航系統，這些終端分布包含俄占區的烏克蘭各地。

烏克蘭總統顧問貝斯克雷斯諾夫十四日在社媒ＴＧ直言，過去一晚，SpaceX對星鏈服務的終端限速，烏克蘭武裝部隊卻未接獲相關預警，造成原定的多項任務中斷；相關限制很明顯不可能是巧合，而是與當前的（地緣）政治情勢，即基輔與華府最新的緊張關係有關。

英國金融時報十四日也引述烏克蘭官員報導，連線受阻使他們無法有效打擊俄軍後方補給線和後勤設施，且來得毫無預警，凌晨突然發生。

前烏克蘭國防部長費多羅夫在社媒Ｘ寫道，連線受阻的情況，十四日晚間已逐漸恢復；完全取消速度限制，對烏克蘭國防至關重要。他並感謝馬斯克，請繼續支持烏克蘭。

約一小時後馬斯克在Ｘ做出回應。他強調，任何服務受阻的情況均由美國政府負責，而非SpaceX。他的說法是，烏克蘭武裝部隊至今仰賴用於戰場通訊的星盾，和限於民用或從事防禦性活動的星鏈是兩套不同系統，星鏈不得用於攻擊性活動。

馬斯克還批評烏克蘭總統澤倫斯基，俄烏戰場上的「屠殺仍持續中，澤倫斯基該下台了」。

星鏈及星盾皆為SpaceX擁有。星鏈是民用的商業服務，藉由低地球軌道衛星提供網路連線，尤其對偏遠地區；星盾則專為政府及軍事用途設計。但兩者使用部分重疊的衛星技術及基礎設施。

澤倫斯基十四日訪問英國時說，星鏈限速也許是嚴重的技術問題，「我不知道，但我們正要求恢復連線」。烏克蘭國防部同日指稱，SpaceX雖仍維持連線速度一六一公里的上限，「但我們發現，當速度在每小時一六○公里內時，連線品質已有所改善」。