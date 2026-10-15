肺癌切除部分肺部… 教宗手術復原情況良好 進展曝「如醫師預期」

天主教教宗良十四世（Leo XIV）的醫師今天表示，2天前接受肺部惡性腫瘤切除手術的教宗最新胸腔X光檢查結果顯示，手術部位恢復情況良好。

法新社報導，根據梵蒂岡公布教宗的醫師卡柏尼（Luigi Carbone）和馬加利托拉（Stefano Margaritora）撰寫的通知，兩人表示，教宗今天上午接受例行檢查，結果一切正常，復原「進展如預期」。

現年71歲的良十四世13日手術切除部分肺部，他預計在羅馬的傑梅利醫院（Gemelli Hospital）至少休養幾天，同時接受進一步檢查，以確認他是否已無癌細胞或有必要進行更多治療。

教宗已取消21日之前的所有會見，原本排定的幾場近期出訪計畫則還不確定是否成行，包括11月6至17日訪問南美洲國家烏拉圭、阿根廷和秘魯，這趟行程將會相當耗費體力。