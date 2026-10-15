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組閣難達共識…瑞典左翼在野黨領袖出任總理 遭國會否決

中央社／ 斯德哥爾摩15日綜合外電報導
瑞典中左翼在野陣營於9月國會大選囊括過半席次後，國會議員今天以壓倒性票數否決社會民主黨領袖安德森出任總理。她日前已告訴議長，難以和其他左翼政黨籌組聯合政府。路透社
瑞典中左翼在野陣營於9月國會大選囊括過半席次後，國會議員今天以壓倒性票數否決社會民主黨領袖安德森出任總理。她日前已告訴議長，難以和其他左翼政黨籌組聯合政府。路透社

瑞典中左翼在野陣營於9月國會大選囊括過半席次後，國會議員今天以壓倒性票數否決社會民主黨領袖安德森出任總理。她日前已告訴議長，難以和其他左翼政黨籌組聯合政府。

法新社報導，瑞典國會以248票反對和99票贊成，否決由社會民主黨（Social Democrats）領袖安德森（Magdalena Andersson）出任總理的提案。這個結果大致符合外界預期。

安德森隨後在記者會中表示：「這完全在預料之中。大選過後，我們在瑞典國會面臨複雜的局面，左翼、中間派和右翼各自陷入重重僵局。」

安德森在2021年至2022年出任瑞典總理、也是首位女總理。她本月13日向國會議長諾倫（AndreasNorlen）報告說難以和其他3個左翼政黨順利組閣，儘管取得一些進展，「目前仍未具備籌組政府的條件」。

不過，諾倫仍將安德森的總理候選資格交付國會表決，此舉普遍被視為一項打破僵局的嘗試。

諾倫接下來預計與各黨領袖磋商，再決定委任其他人選嘗試組閣。

瑞典中左翼在野陣營在9月13日登場的國會選舉拿下過半數的176席次，執政的右翼聯盟拿下173席；總席次為349席。

然而，各方在組閣一事上難以達成共識。中間偏右的中間黨（Centre Party）表示將反對左派黨（Left Party）入閣；左派黨堅持要求成為左翼執政聯盟一員，否則不支持這個政府。

按照規定，瑞典國會議長擁有4次機會將總理候選人交付國會表決，若人選均未獲通過，必須重新舉行大選。

瑞典 國會 在野黨

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