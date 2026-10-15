北溪爆炸案在德國開審 被告律師稱北溪管道或為「合法打擊目標」

烏克蘭前特種部隊軍官謝爾希．庫茲涅佐夫（Serhii Kuznetsov，此前報導裡曾被稱為「謝爾希．K」）被指控領導了一個由烏克蘭人員組成的小組（包括潛水員和爆破專家），炸毀了俄羅斯通往歐洲最大的、全長1200公裡的天然氣管道。這是現代史上針對基礎設施規模最大的破壞行動之一。

在本周三（10月14日）的庭審上，調查人員歷經數年收集的證據首次得以公開呈現。路透社指出，由於調查線索將爆炸案與基輔方面聯系起來，德國政府又始終堅定支持烏克蘭，這使得柏林在外交和政治上陷入尷尬境地。

庫茲涅佐夫的辯護律師卡內斯特裡尼（Nicola Canestrini）在申請駁回此案時辯稱，管道在俄羅斯2022年入侵烏克蘭之前，曾承擔了德國一半的天然氣進口量，因此它實際上是「俄羅斯的一種武器」。

「在不傷害任何人的情況下摧毀侵略方的基礎設施，這難道是非法的嗎？」律師卡內斯特裡尼問道。

烏克蘭前軍官以及基輔均否認涉案

檢方指控稱，庫茲涅佐夫是與烏克蘭軍方人員合作，為烏克蘭某個未公開的國家實體執行此次秘密行動。庫茲涅佐夫去年在意大利根據國際逮捕令被捕。

現年50歲的庫茲涅佐夫否認參與了北溪管道爆炸事件。他身著灰色西裝，剃著光頭，在法庭上行使了保持沉默的權利，但並未遮擋面部。他的律師表示，由於必須對烏克蘭國家機密守口如瓶，他無法進行有效的辯護。

烏克蘭政府也否認與爆炸事件有關。路透社指出，這一點非常敏感，因為德國是烏克蘭在歐洲最大的軍事援助國。

俄羅斯本周一表示，期待法庭能做出「公正的判決」，揭露肇事者及幕後策劃者的身份。

據另一位辯護律師邁耶-洛坎普（Jes Meyer-Lohkamp）透露，庫茲涅佐夫（Kuznetsov）的辯護團隊曾嘗試聯系烏克蘭，尋求可能有助於辯護的信息，但未得到任何回應。

檢方：襲擊民用基礎設施構成戰爭罪

德國檢察官指出，庫茲涅佐夫所涉嫌的行為——襲擊民事目標，並引發爆炸導致基礎設施損毀及公共服務受損，這已經構成戰爭罪。

庫茲涅佐夫是目前唯一的受審者，但克羅地亞當局已經逮捕了另一名男子（身份確認為「弗拉基米爾．Z.」），檢方認為他也是參與行動的潛水員之一。

北溪管道爆炸事件徹底終結了德國長期以來對俄羅斯天然氣的依賴。不過，在爆炸發生前，莫斯科因德國支持歐洲針對俄羅斯入侵烏克蘭所實施的制裁，已經停止向德國供氣。

按原計劃，隨著北溪2號管道的啟用，北溪管道的輸氣能力本應翻倍。不過就在俄羅斯發動入侵前夕，德國政府撤銷了該管道的啟用許可。

爆炸造成大量甲烷洩漏

這場預計將持續至明年2月的審判，可能對德國國內政治產生影響。

德國右翼民粹主義政黨「德國選擇黨」（AfD）在民調中已領先一年多。該黨主張停止向烏克蘭提供軍事援助，並恢復與莫斯科之間的能源合作關系。

北溪天然氣管道系統位於波羅的海水下80至110米深處，由俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）建造，設計年輸送能力可達1100億立方米天然氣。該系統曾是德俄兩國經濟聯系的核心。

2022年9月26日發生的爆炸摧毀了四條外覆混凝土層的鋼制管道中的三條，在海面上引發了巨大的漩渦，大量甲烷氣體噴湧而出，進入大氣層。

檢方指控稱，庫茲涅佐夫在襲擊發生前約三周，持偽造的烏克蘭護照經由波蘭進入德國。隨後，他和同伙在德國北部城市羅斯托克租用了一艘船，抵達丹麥博恩霍爾姆島附近海域，並在海床上安放了特制的軍用級炸藥。

德國《明鏡周刊》和德國電視二台（ZDF）此前曾報導稱，當時在租用的船上有五名男子和一名女子；該船於2022年9月6日從羅斯托克出發，並於9月23日返回。

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