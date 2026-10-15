烏克蘭飛彈空襲俄羅斯！軍用機場受破壞 烏軍：擊損6架Su-34M戰鬥轟炸機

習近平上月對美國進行國事訪問期間，於白宮宣布擴大中國的青年交流倡議：在未來五年內邀請10萬名美國青年赴華學習和交流。「中美關係的希望在人民，未來在青年」，習近平說。據福克斯新聞報導，部分行程由中方全額資助，部分需參與者自費…

2026-10-15 20:50