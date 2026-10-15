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烏克蘭飛彈空襲俄羅斯！軍用機場受破壞 烏軍：擊損6架Su-34M戰鬥轟炸機

中央社／ 基輔15日綜合外電報導
在俄羅斯沃羅涅日州鮑里索格列布斯克（Borisoglebsk）的一處機場，停放多架航空器。路透社
在俄羅斯沃羅涅日州鮑里索格列布斯克（Borisoglebsk）的一處機場，停放多架航空器。路透社

烏克蘭軍方今天表示，已經在夜間空襲俄羅斯沃羅涅日州（Voronezh）波里索格列布斯克（Borisoglebsk）軍用機場，擊損6架俄軍Su-34M戰鬥轟炸機。

烏克蘭軍方於通訊軟體Telegram發布聲明指出，確認過這6架軍機都受到不同程度損壞。

路透社查證今天的衛星影像顯示，這座機場有遭受破壞跡象。

Su-34M是一款大型戰鬥轟炸機，俄羅斯經常於俄烏戰爭期間使用這款軍機向烏克蘭前線周邊城市投下滑翔炸彈。

烏克蘭還在Telegram提到，這次空襲動用「海王星」（Neptune）飛彈系統。

烏克蘭 俄國 空襲 俄羅斯 俄烏戰爭 飛彈

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