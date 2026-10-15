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伊斯蘭革命後最嚴峻封鎖！伊朗總統批美實施封鎖「意在煽動民眾抗議」
伊朗總統裴澤斯基安今天表示，伊朗正面臨1979年伊斯蘭革命（Islamic Revolution）以來最嚴峻的封鎖，並指控美國企圖煽動伊朗國內民眾抗議。
法新社報導，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在國營電視台播出的演說中指出：「自革命以來的48年裡，我們從未面臨過如今這般嚴峻的封鎖、戰爭與困境。」
他指控華府企圖使伊朗民眾的生活陷入困境，藉此激起民怨並引發動亂。
裴澤斯基安聲稱，美國正致力讓「人民感到不滿、生活陷入困難，進而引發社會抗議」。
為回應德黑蘭關閉戰略要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），美國對伊朗港口實施封鎖，攔阻往返伊朗港口的船隻，或迫使其改道。
德黑蘭一再指控美國與以色列在伊朗境內煽動動亂，近幾個月來也處決數名被控與敵對國家合作的伊朗人。
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