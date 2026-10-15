美中青年交流…習近平「5年10萬」之邀 是搭橋還是挖坑？

習近平上月對美國進行國事訪問期間，於白宮宣布擴大中國的青年交流倡議：在未來五年內邀請10萬名美國青年赴華學習和交流。「中美關係的希望在人民，未來在青年」，習近平說。據福克斯新聞報導，部分行程由中方全額資助，部分需參與者自費。

這一目標是習近平2023年11月在舊金山所提「5萬人」倡議的兩倍。中國官媒新華社稱，5萬人的目標已於今年提前完成。但據《福布斯》報導，這一統計涵蓋從短期文化訪問到教育項目的各類活動，參與者從小學生到大學生不等，不能與赴華修讀學分的美國大學生人數相提並論。

中美留學交流嚴重失衡

美國國際教育協會的《門戶開放報告》顯示，2023至2024學年，僅有1749名美國學生在中國修讀學分課程。這比上一學年的469人有所回升，但仍遠低於2018至2019學年的11639人。

與此同時，2024至2025學年有265919名中國學生在美國高校就讀。

據《海峽時報》報導，清華大學戰略與安全研究中心高級研究員孫成昊認為，這種差距既有政治原因，也有結構性原因。新冠疫情打亂了各類項目，地緣政治緊張、安全顧慮和經費削減又進一步打消了美國學生的意願。美中教育信托2026年的一份報告還發現，美國人「普遍認為」在華留學會影響日後獲得政府安全審查許可。富布賴特、博倫獎學金、關鍵語言獎學金等美國政府資助項目，已相繼暫停在中國大陸的活動。

支持者：美國急需新一代中國通

昆山杜克大學前常務副校長西蒙（Denis Simon）在《大學世界新聞》撰文，認為習近平這一提議符合美國利益。他寫道，美國需要一代真正在當地生活過的中國觀察家。這些學生中，有些人日後會成為科學家、外交官、記者、投資人和國會議員，而這正是華盛頓眼下欠缺的專業人才。

美國政治學者杜如松（Rush Doshi）與美中教育信托執行主任萊文（Rosie Levine）也在美國外交關係委員會網站上撰文指出，美國需要「深厚得多的中國專家儲備」，呼籲恢復富布賴特等項目，同時要求兩國在最高層面保證參與者不會受到中國安全部門的不當風險。

評者：灌輸、人質風險與統戰渠道批

反對的聲音同樣強烈。福克斯新聞報導，曼哈頓研究所研究員迪馬蒂諾（Daniel Di Martino）認為，該計劃「顯然意在「向美國年輕人灌輸思想。戰略風險公司首席執行官石克（Isaac Stone Fish）則警告，一旦兩國關係緊張，學生「實際上可能淪為人質」。

據Just the News報導，眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）在致地方學區的信中指出，負責執行這類交流項目的中國國際教育交流協會與中共統戰體系有關聯，相關訪問是宣傳和影響力行動。

哈德遜研究所中國中心主任余茂春（Miles Yu）在播客中表示，他希望美國人去中國學中文、接觸普通中國人，但問題在於北京允許他們看到「什麼樣的中國」。他斥北京所稱的5萬人已達標是「赤裸裸的謊言「，並以對等交流為標准發問：中國學生在哈佛可以自由批評美國總統，美國學生在清華能否公開組織反對中共統治的活動？

北京的意圖與未解的安全問題

《海峽時報》援引南洋理工大學拉惹勒南國際研究院美國項目副研究員Kevin Chen的分析稱，爭取美國青年對北京是「唾手可得的果實」，北京很可能希望培養一代對中國觀點更有同情心的美國人。不過他認為，學生親自去中國、自己得出結論，總體上仍是利大於弊；如果改由美方出資，也可減少外界的疑慮。

2024年，艾奧瓦州馬斯卡廷（Muscatine）高中20多名學生成為首批受邀訪華的美國學生，行程由中國政府全額資助。幾個月後，至少一名艾奧瓦州議員呼籲取消後續訪問，理由是這類訪問可能被用於政治宣傳。

據《海峽時報》報導，習近平發出邀請時，並未公開保證參與者不會受到中國安全部門的不當風險，中美雙方的會談紀要也都沒有提及針對美國學生的保障措施。孫成昊建議，各方應事先就學術期望、資料獲取、數據保護和領事協助作出約定。

《福布斯》指出，2009年，奧巴馬曾提出在四年內派遣10萬名美國學生赴華的目標，次年由時任國務卿希拉裡．克林頓在北京正式啟動「十萬強」計劃。如今北京反過來發出邀請。該報導認為，衡量成敗的關鍵或許不在於人數，而在於這些年輕人從中國帶回了什麼。

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